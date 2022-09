Intézmények egész sora zár be Győrben

Péntekre meghozta a döntést Győr vezetősége: a város kulturális és sportinfrastruktúrájának majdnem az egészét bezárják, legtöbb esetben határozatlan időre. A döntés biztosan érint két uszodát, a sportlétesítmények nagy részét, a kultúrházakat, a levéltárat, a könyvtár központi épületét és a fiókkönyvtárakat, a múzeum összes kiállítóterét, illetve a belvárosi Látogatóközpontot.

A Generációk Házának nyitvatartása kérdéses még, akik épp idén ősszel költöztek volna vissza a felújított épületbe az Aradi vértanúk útjára. Kérdéses, hogy mikor nyitnak, ha megnyitnak egyáltalán – egyetlen foglalkozást hirdettek meg novemberre a közösségi oldalukon, de ott is azt írták, a nyitás pontos dátuma még kérdéses. A bezárási hullám alól csak az óvodai és bölcsődei intézményhálózat képez kivételt, ezen a területen azonban már az év elején szóba kerültek a csoportösszevonások és a megszorítások – írja az ugytudjuk.hu.

Emellett még azok az intézmények mentesülnek a kényszerű bezárás alól, amelyek fenntartásában állami pénz is van: ilyen a Győri Nemzeti Színház, a Győri Balett, a Vaskakas Bábszínház és a Győri Filharmonikus Zenekar is. Ezekkel kapcsolatban több híresztelés is napvilágot látott már, többek között, hogy ezeknek a helyeknek a működése tavaszig még biztosított, más hírek szerint azonban egy hosszabb évadért cserébe decemberben vagy januárban le kell húzniuk a rolót.

Egyelőre nem érkezett hír az Audi Aréna nyitvatartásának korlátozásáról sem, pedig az igen nagy áramfogyasztónak számít. A központi polgármesteri bejelentés egész héten nem érkezett meg a széles körű bezárásokat illetően, és az intézményi közlemények sem említették, hogy az energiaválság miatt zárnak be. Egyes cégvezetők azonban több alkalommal is arról beszéltek a hét eleji bizottsági üléseken, hogy a megnövekedett rezsi miatt kell bezárni az intézményeket.

Győr polgármestere, Dézsi Csaba András sem említette a bezárási hullámot – sem közleményben, sem pedig a közösségi oldalán. A témáról egyszer nyilatkozott a GyőrPlusz Rádióban, ahol saját magáról az intézményvezetőkre hárított minden felelősséget, annak ellenére, hogy saját elmondása szerint is a hét elején közölte velük, hogy nem tudja finanszírozni az intézményeket.