Az elmúlt hetekben a víziközmű-ágazatban a szolgáltatók nehéz helyzete miatt folyamatos külső és belső egyeztetések zajlottak. Az állam több városnak is felajánlotta, hogy magára vállalja az ellátási kötelezettséget, egyúttal tulajdonába is veszi a víziközmű infrastruktúráját. Ebből azonban többen nem kértek, Budapest és más városok mellett legutóbb Szombathely is úgy döntött, hogy nem adja át a víziközmű-vagyont az államnak.

Komoly veszteséget okozhatnak a megugró energiaárak

Zárt ülésen tárgyalt a fehérvári közgyűlés az ivóvízellátás biztonságát és a víziközművek zavartalan működését szolgáló intézkedések megtételéről – számolt be a FEOL.

A város polgármestere, Cser-Palkovics András elmondta, hogy a jelentősen megugró villamosenergia-költségeket a Fejérvíz, illetve a tulajdonos önkormányzatok önerőből nem képesek kigazdálkodni, ami az eredményeken is látszik.

Amíg 2021-ben pozitív mérleggel zárt a Fejérvíz, addig várhatóan 2022-ben 1,1 és 1,6 milliárd forint közé becsülhető a veszteség mértéke, ami veszélyezteti a szolgáltatási engedélyüket.

KIEMELTE: A MAI NAPON ÉRVÉNYES PIACI ÁRAK 2023-RA NÉZVE 10 MILLIÁRD KÖRÜLI VESZTESÉGET VETÍTENEK ELŐ.

A Fejérvíz tehát nincs abban a helyzetben, hogy a következő hetekben az áramszerződésére igent mondjon, fedezetet biztosítson és a szerződést garantálva aláírja azt.

Fejérvíz döntő többsége az önkormányzaté marad

A polgármester elmondta, hogy január 1-jétől Fejérvíznek jelenleg nem áll rendelkezésre villamos áram, ami veszélyezteti a szolgáltatás biztonságát mind az ivóvíz, mind pedig a szennyvíz kapcsán. Nehéz döntést kellett meghozniuk, de elfogadták az állami javaslatot, aminek értelmében a víziközmű-vagyont átadják az ellátási kötelezettséggel, felelősséggel és valamennyi kockázattal együtt a magyar államnak.

A magyar állam ezt ingyenesen vagyonkezelésbe és üzemeltetésbe adja a Fejérvíznek, így a szolgáltatást a jövőben is a Fejérvíz látja el

– hangsúlyozta a polgármester, majd hozzátette, hogy a Fejérvíz döntő többsége önkormányzati tulajdonban marad.

A Fejérvíz által megfogalmazott veszteségfinanszírozási összeg – 1,6 milliárd forint – a veszteség mellett a dolgozók számára 10+10 százalékos béremelést is tartalmaz. Azt viszont egyelőre még nem lehet tudni, hogy ezt elfogadja-e a magyar állam.