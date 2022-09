Kiderült, hol tart a Dél-budai Centrumkórház megvalósítása

Továbbra is elkötelezett a kormány a Dél-budai Centrumkórház megvalósítása iránt – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Bedros J. Róbert miniszterelnöki megbízott.

Elmondása szerint a tervezés időarányosan halad, és több mint 250 ember dolgozik rajta. Hozzátette: az 1200 ágyas Dél-budai Centrumkórház Magyarország egyik legbonyolultabb és legmodernebb létesítménye lesz.

A mintegy 5 futballpályányi alapterületet elfoglaló épületben 1,2 millió embert fognak tudni ellátni. Bedros J. Róbert arról is beszélt, hogy lassan a végéhez közeledik az épület tervezése, és alakul a belsőépítészeti terv is. A kórház üzemeltetésének műszaki tervezése is a megfelelő ütemben halad.

A miniszterelnöki megbízott kiemelte, hogy minden fontos szakterületről orvosszakértők dolgoznak együtt a gyógyításhoz szükséges műszerek, berendezések tervein, elhelyezésén, kapcsolatán a kórház épületével.

Gyorsan halad a telek gondozása és előkészítése az építkezés fogadására, eddig minden feladatot, például a szükséges biztonsági vizsgálatokat és az engedélyek beszerzését el tudták végezni – jegyezte meg Bedros J. Róbert.

Jelezte, hogy az intézmény kiemelt sürgősségi központ lesz, amely a bonyolult és nagy erőforrásigényű ellátások szervezésé­ben a legmagasabb szintet jelenti. Egyrészt a súlyos, akut esetek élveznek elsőbbséget, ezért a létesítmény működésében kitüntetett helyet foglal majd el a sürgősségi betegellátás.

A másik kiemelt terület a bonyolult, sokszor több orvosi szakma együttműködését a legmagasabb szinten feltételező, komplex kórházi ellátás, például a daganatsebészet lesz. Mindemellett az intézmény kiterjeszti és megerősíti a térség rendkívül szűkös és nehezen elérhető gyermekgyógyászati ellátását – ismertette Bedros J. Róbert.