Intézménybezárásokra készül az egyik budai kerület a rezsiválság miatt

Az előterjesztés szerint 2023. január 1-től április 1-ig bezár

a MOM Kulturális Központ,

a Barabás Villa,

a Hegyvidék Galéria,

a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény,

a Jókai Klub,

a Városmajori uszoda,

a MOM Sportközpont

és az idősek nappali ellátását végző gondozási központok.

A Kulturális Szalon és a Lóvasút „a működési költségek és a kihasználtság függvényében” nyitva maradhatnak, ezek átmeneti bezárásáról tehát még nem született döntés.

Az előterjesztésből kiderül, hogy az önkormányzati intézmények idén összesen bruttó 126,1 millió forintot fizettek az áramért, de ez az összeg a becslések szerint 12,4-szeresére, 1,56 milliárd forintra emelkedik. A gázdíjnál 12,55-szoros növekedésre számítanak, a rezsi ebben az esetben 56 millióról 703 millióra emelkedik.

„A Hegyvidéki Önkormányzat képviselő-testülete csütörtökön ülésezik, és a napirenden az említett témában is szerepel előterjesztés. Ebben a szükséges takarékosság mellett több javaslat is szerepel. Ezek között van például, hogy bölcsődét, óvodát, egészségügyi intézményt az önkormányzat nem zárat be. A javaslat szerint az önkormányzat az étkezési díjak emelését is átvállalja a családoktól az év végéig. A helyzetre tekintettel elhalasztani tervezzük az önkormányzati lakások bérleti díjának megemelését” – írta a XII. kerület sajtóosztálya a 444 kérdéseire.

(Borítókép: a Barabás Villa épülete. Fotó: Jászai Csaba / MTI)