(Nem) babra megy: hasznos tippek, hogy mégis több kerüljön a kosárba

Sokféle vásárló van, jelentős részük már majdhogynem kész „akcióvadász”, ők azok, akik a boltláncok promócióit rendszeresen figyelik, és nem csupán az aktuálisan szükséges dolgokat veszik meg, hanem a jó áras – akár hosszabb ideig eltartható – termékekből nagyobb készletet szereznek be. A tudatos akcióvadászoknál nem pánikvásárlásról vagy felesleges felhalmozásról beszélünk, hanem arról, hogy ha tényleg olcsóbban kapható valami, akkor élnek a lehetőséggel, hogy abból legyen későbbre is. Az ilyen figyelmesség és előrelátás most különösen sokat ér.

Bevásárlólista növekvő tételekkel

Tény, hogy a bevásárlások során ma már azok is jobban megnézik, hogy mi és mennyi kerül a kosárba, akik korábban inkább csak levették a polcról a kedvenceiket. A legtöbb napi élelmiszert azonban olcsóbban is meg lehet venni, ebben pedig jelentős támogatást nyújthatnak a boltláncok is.

Kedvezmények a telefonunkban

A már jól ismert akciós újságok mellett érdemes megismerkedni az üzletek fogyasztók részére kialakított hűségprogramjaival is. Ezek olyan programok, amelyek a csatlakozó vásárlóknak dedikált kedvezményeket biztosítanak, akár többféle formában is (pl. kuponok vagy pontgyűjtéssel elérhető kedvezmények). Több kiskereskedelmi üzletláncnak van ilyen programja, köztük a Lidlnek is, ami Lidl Plus néven fut.

Ez egy teljesen digitális platform, amelyet először Nagy-Britanniában vezettek be még 2020 végén, majd nem sokkal később, 2021 májusa óta Magyarországon is elérhető.

Vannak szkeptikus vásárlók, akik az ilyen hűségprogramokra legyintenek, mondván, csak egy újabb reklámcunamit vállalnának ezzel. Pedig az igazság az, hogy ezekkel, így a Lidl Plus használatával is akár 10–40 százalékos árkedvezménnyel vehetők meg egyes termékek. Legyen szó felvágottról, édességről, tejtermékről vagy a napi menü egyéb eleméről, a hétről hétre frissülő kínálatban a Lidl Plus-termékekkel jelentős lehet a megtakarítás. Emellett hasznos funkciókat is biztosít az alkalmazás, ilyen például a digitális nyugta vagy a boltkereső, amely azt is megmutatja, hogy melyik a hozzánk legközelebb eső Lidl üzlet. Az alkalmazásban van vásárlási összesítő is, amely tartalmazza a beváltott kuponokat és a megtakarítás összegét. Az alkalmazás így abban is segít, hogy a vásárló követhesse a kiadásait, látszik az appban, hogy mikor, mit és mennyiért vásárolt. Ez pedig kifejezetten hasznos a tudatos vásárláshoz és a kiadások tervezéséhez.

A konkrét akciókon túl

Bár a boltok igyekeznek minél inkább kiemelni a különböző akciókat, de nemcsak ezekre érdemes koncentrálni, hanem például a saját márkás termékekre is. Ezek a legtöbb esetben ugyanolyan minőségűek, mint a gyártói márkás társaik, csak éppen másként vannak csomagolva, és a boltlánc logója szerepel a marketingelt nagy brand helyén, ezért a saját márkás termékek nagy előnye, hogy a jó minőségük mellett jóval olcsóbb az áruk.

A tudatos vásárlók az aktuális akciók mellett odafigyelnek a termékek egységárára is, vagyis a kilóra, darabra, literre vetített árra.

Ez azért lényeges, mert a boltláncok polcain rendszeresen találhatunk az adott termékből a megszokottnál nagyobb kiszerelésű verziókat, alig magasabb áron, így a szóban forgó termékekkel szintén lejjebb szoríthatóak az összesített kiadások.

Mindezeket összegezve, ha a bevásárlások előtt megtervezzük a menüt, figyelünk az akciókra, a hűségprogram nyújtotta kedvezményekre, és hosszabb távon tudunk gondolkodni, nemcsak hogy jelentősen csökkenthetjük a házi kassza kiadásait, de mindeközben a minőséget is megőrizhetjük. További hasznos tippeket és pénztárcabarát recepteket itt találhat.

A cikk az Index és a Lidl Magyarország tartalmi együttműködésének keretében valósult meg.

(Borítókép: Gordon Eszter)