Dunaferr-ügy: egy hét van a cég megmentésére?

A cég és a város is a kormány sürgős anyagi támogatását kéri, de nem tudni, mekkora a baj. Szállítói tartozás miatt állhatott le a kokszszállítás.

A hét végén leállították a Dunaferr második nagyolvasztóját is – erről az Index is beszámolt –, a cég közleménye alapján azért, mert az évtizedek óta a kokszbeszállítást végző Donau Brennstoffkontor GmbH (DBK) váratlanul megtagadta a szállítást.

A cég közleménye ennek okát érdemben nem bontotta ki, Dunaújváros jobbikos polgármestere, Pintér Tamás hétfő délutáni, a Facebookon is közvetített sajtótájékoztatóján vált egyértelművé, hogy szállítói tartozások miatt állt le a kokszszállítás. A polgármester ezért a Technológiai és Ipari Minisztériumnak tervezi benyújtani a cég megmentésére kidolgozott javaslatcsomagját, és tudomása szerint a cég is kérte a kormány segítségét. A város 3 főbb ponton kér a kormánytól közvetlen beavatkozást:

kormánygaranciát – legyen az támogatási ígérvény, garancia, bármi – kér az ISD Dunaferr gyártáshoz nélkülözhetetlen alapanyagokra vonatkozó szállítói tartozásának mielőbbi rendezéséhez, a cég megemelkedett energiaköltségeihez való közvetlen támogatást a termelés gazdaságossá tétele érdekében, illetve végszükség esetén, ha nem sikerül a működést máshogyan stabilizálni, akkor azt kéri a város vezetése, hogy a kormány biztosítsa év végéig a cég dolgozóinak a fizetését. Utóbbi becsléseik szerint 3-5 milliárd forintos tétel lehet.

A polgármester szerint a cég rövid távon mindenképp a kormány anyagi támogatására szorul, és reméli, hogy nem politikai kérdés a vasmű további működése, mivel az a meglátása szerint nemzetgazdasági érdek is egyben. Úgy vélte, ha a Vodafone 49 százalékos tulajdonrészének megvásárlására akad forrás a költségvetésben, akkor talán a vasmű megmentésére is sikerül találni.

A térség kormánypárti országgyűlési képviselője, Mészáros Lajos szintén intenzív lobbizásba kezdett a vállalat megmentése érdekében. Közösségi médiabejegyzése szerint eddig sikerült személyesen egyeztetnie Lázár János építési és beruházási miniszterrel, illetve próbált közbenjárni a NAV-ot felügyelő Vágújhelyi Ferenc államtitkárnál annak érdekében, hogy a céggel szemben folytatott eljárások a törvényes lehetőségek között minél előbb lezárásra kerülhessenek, és így a vasmű likviditási helyzete is javuljon. Állítása szerint az egyik folyamatban lévő ügy szinte azonnal meg is oldódott. Mint írta, a hét folyamán további tárgyalásokat folytat majd meghatározó kormányzati szereplőkkel a vasmű helyzetéről, és bízik benne, hogy ezeknek pozitív eredményük lesz.

Ketyeg az óra

Az idő mindenesetre sürgeti a céget, nem véletlenül hangsúlyozta a Dunaferr közleménye, hogy egy hét alatt kellene megoldást találni. Az első nagyolvasztót még augusztus 26-án állították le azzal, hogy a 60 napig melegen tartásához szükséges előkészületeket megtették. A hét végén leállított második nagyolvasztó kapcsán a dolgozókat arról tájékoztatták, hogy egy hétre áll le a termelés. Amennyiben a kohók kihűlnek, már sokkal problémásabb újraindítani a gyártást, sőt, elképzelhető, hogy nem is lehet. A kohók leállása a melegfázis termelését is veszélyezteti.

Állásidőt egyelőre még nem rendeltek el, hétfőn még minden dolgozó felvette a munkát – mondta az Index érdeklődésére Kovács Anikó, a Vasas Szakszervezeti Szövetség Kohász-Öntész szakmai bizottságának vezetője. Noha egy éve még voltak ezzel problémák, a cég az utóbbi hónapokban jogszabály szerint egy összegben fizette a béreket is. Ugyanakkor a szakszervezet sejtése szerint is fizetési nehézségek állhatnak a kokszszállítás leállása mögött, arról azonban egyelőre nincs tájékoztatás, hogy ez a fizetési nehézség csak átmeneti, vagy most hosszabb távú probléma. Egyes hírek szerint már a határon áll a következő kokszszállítmány, ami fizetés után megkezdheti útját a gyárig.

A Dunaferr vasárnapi közleményében mindenesetre hangsúlyozta, hogy továbbra is megpróbál kitartani, szándékában áll a szerződéses kötelezettségeit teljesíteni, és a munkavállalókat továbbra is foglalkoztatja. Mint írták, ennek rövid távon a kokszszállítás újraindulása az elengedhetetlen feltétele, de közép- és hosszabb távon az iparági krízishelyzetben a túlélés egyetlen lehetőségét az állami beavatkozás jelentheti.

Azt egyelőre a cég sem közölte, hogy pontosan milyen állami beavatkozásra is számítanak, de a közlemény szerint szeretnének bekerülni a gyármentő program kedvezményezettjei közé. Mint írták, ez elsősorban az energiaár-csökkentő intézkedések és bértámogatások, valamint adókedvezmények, vagy a konkurensek által külföldről behozott termékekre kivetett magasabb „védővámok” útján segíthet.

A kormány azonban egyelőre csak a kis- és középvállalkozások számára tervezett mentőprogram kidolgozásának megkezdéséről hozott döntést, ezért kérdéses, hogy a cég számára kritikus egy hét alatt hozna-e bármilyen döntést.

Az elmúlt hónapokban, években a Dunaferr tulajdonosai közötti elmérgesedett vita – legutóbb nyáron nem sikerült törvényes képviselőt választani a cég vezetésére, így gyakorlatilag 2019 óta nem adott le hiteles mérleget a cégcsoport – és a piaci turbulenciák miatt bukdácsol a vállalat. Több politikus és Dunaújváros is próbált lobbizni az állami segítségért, de többnyire azt a választ kapták a kormányzattól, hogy mivel egy magáncégről van szó, ezért nincs lehetőség a beavatkozásra. Az Index megkereste a kormányt is, hogy hivatalosan milyen segítséget kért a vállalat, amint választ kapunk megkeresésünkre, frissítjük a cikket.

Már a cégcsoporton belül is vita van

A Dunaferr jelenlegi vezetése egyébként elsősorban a kisebbségi ukrán tulajdonosokat és az őket támogató csoportokat is hibáztatja a jelenlegi helyzet kialakulásáért. Közleményük szerint az egyébként eredménytelenül végződött 2022. július 18-i közgyűlés sikeressége esetén biztosítható lett volna a társaság vezető testületei jogviszonyának azonnali rendezése, amely biztosíthatta volna a kritikus időszakban a vállalat finanszírozást is. De hibáztatják a saját leányvállalatuk, a Dutrade Zrt. vezetését is, mondván a 90 százalékban a cégcsoport tulajdonában lévő társaság a Dunaferr „egy komolyabb, 20 milliárd forintos pénzügyi tartalékát birtokolja, s mely összeggel nem számolt el” az anyacég felé. Állításuk szerint ezt az összeget annak ellenére tartja vissza a Dutrade, hogy azzal megmenthetné a cégcsoportot.

Ezt a képet árnyalja némileg az az Index birtokába került levél, melyben a Dutrade vezetése a dolgozóit tájékoztatja arról, hogy bár valóban nyereségesen zárták az elmúlt évet, annak ellenére is, hogy az anyavállalat tulajdonjogi és cégjogi helyzetének rendezetlensége miatt elvesztették banki finanszírozási lehetőségeiket. Ráadásul tulajdonosi képviselet hiányában nem tudták benyújtani az elmúlt évi mérlegüket sem.

Az anyacég által emlegetett 20 milliárd azonban nem visszatartott összeg, így nem is lehetne közvetlenül bevonni a Dunaferr működésébe, hanem a cég mérlegfőösszege ennyi, ami a Dutrade működését biztosító ingatlanokban, készletállományban és vevőkövetelésekben áll. Csak akkor fordíthatnák az anyacég működésére, ha megszüntetik az acéltermékek belföldi kereskedelmével foglalkozó vállalatot és mindezeket értékesítenék, persze ilyen esetben jellemzően áron alul.

A cégvezetés arról is tájékoztatja a dolgozókat, hogy a Dutrade vezetésével szembeni alaptalan vádaskodások ellen fel kívánnak lépni. Ennek módjáról szerettük volna megszólaltatni a céget, telefonon azonban hétfő délután már nem értük el a társaságot. Amint megkeresésünkre válaszolnak, frissítjük a cikket.

(Borítókép: Légi felvétel Dunai Vasműről 2021. augusztus 7-én. Fotó: Faludi Imre/MTI)