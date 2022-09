Végveszélyben a Dunaferr

Az elmúlt időszakban a tulajdonosi háló körül felmerülő kérdések és az ebből fakadó problémák, a koronavírus-világjárvány és az orosz–ukrán háború is jelentősen megnehezítette a Dunaferr helyzetét, amely mára már tarthatatlanná vált – írja a FEOL Fejér Megyei Hírportál.

A vállalat hétvégi közleményében úgy fogalmaz, hogy „bár már az elmúlt időszak is kritikus volt, de sok más uniós acélipari szereplővel szemben a Dunaferr mindeddig talpon tudott maradni: még ha visszafogottan is, de termelt. Mára azonban tarthatatlanná vált a cég helyzete, és az egyik nagyolvasztó hetekkel ezelőtti leállása után, szeptember 16-án, pénteken a Dunaferr arra kényszerült, hogy leállítsa a másik nagyolvasztóját is. Ez a döntés meghatározó lehet a cég jövőjének tekintetében.”

A vállalat fennmaradása, a termelés folytatása, több ezer ember munkahelye, számtalan család megélhetése a tét.

A Dunaferr jelenlegi helyzetével és a pozitív változás érdekében tett lépésekkel kapcsolatban Mészáros Lajos, a térség országgyűlési képviselője hivatalos közösségi oldalán számolt be.

„Dunaújváros és térsége országgyűlési képviselőjeként fontos számomra a város meghatározó foglalkoztatója, a Dunaferr helyzete, különösen azoknak a családoknak a szempontjából, amelyek megélhetése e társaságcsoport működésétől függ” – írja közleményében Mészáros Lajos.

A témával kapcsolatban Pintér Tamás, Dunaújváros polgármestere is sajtótájékoztatót tartott.

„Azt gondoljuk, hogy itt most félre kell tenni a politikai viszályokat, itt most valódi nemzeti összefogásra van szükség annak érdekében, hogy megmentsük a gyárat és megmentsük azokat a dolgozókat, akiknek tisztességes bérre, időben való bérrendezésre van szükségük” – fogalmazott a polgármester.