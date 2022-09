Csányi Sándor: Érthetetlen, miért van még ennyi bank Magyarországon

Csányi Sándor a 60. Közgazdász-vándorgyűlésen szólalt fel Szegeden csütörtökön. Egyebek mellett arról beszélt, hogy nem túl kedvezők a gazdasági kilátások Európában – de Magyarországon sem jobb a helyzet.

„Nem mintha sokkal jobb híreim lennének” – mondta Csányi Sándor belföldi viszonylatban, majd többek között vázolta, hogy Magyarországon a gazdaság energiaigénye magas, a lakásállomány energiahatékonysága pedig alacsony az elmaradt fejlesztések miatt. Kitért arra is, hogy még ha kapunk is cseppfolyósított gázt, az is drága lesz, és hogy a külkereskedelem miatt óhatatlanul is Európához vagyunk kötve, vagyis sok negatív tényező van.

A bankszektorra áttérve vázolta, hogy Kína egyre inkább előretör, miközben az európai bankrendszer egyre jobban lemarad, részben azért, mert a szabályozások túl szigorúak. Csányi szerint ez ugyanígy van Magyarországon is, ráadásul idehaza emellett rendkívül nagy adóterhek is nehezednek a bankokra.

Számomra érthetetlen, hogy befektetési szempontból néhány banknak miért éri meg még mindig itt lenni

– mondta erről Csányi Sándor, hozzáfűzve, hogy a magyar bankszektor már 2010 óta alulteljesít, nem hozza a nemzetközi sztenderdek szerint várható nyereséget.

Kritizálta az állami kamatstopot

A Portfolio szerint a milliárdos előadásában kritizálta azt a kamatstopot is, amelyet nemrég hosszabbított meg a kormányzat. Kifejtette: a lépés a bankszektornak 85 milliárd forintnyi extra terhet jelent.

Teljesen érthetetlenek ezek a beavatkozások, és úgy érzem, nem látja mindenki tisztán a gazdaságirányításban, hogy a bankszektor igenis nehéz helyzetben van: veszteséget realizál, és nem éri meg ide befektetni

– mondta erről az OTP elnök-vezérigazgatója. Csányi Sándor végül úgy összegzett: az OTP és a bankrendszer túl fogja élni a terheket, és megerősödve kerülhet ki mindebből, de nem jó, hogy ennyire beszűkítik a bankok hitelezési kapacitását.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)