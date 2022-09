Megújul a debreceni Aranybika szálló, az MCC oktatási központja

Megújul és új épületszárnnyal bővül a debreceni Aranybika szálló, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapítvány helyi oktatási központja – jelentették be csütörtökön a munkálatokra kiírt tervpályázat eredményhirdetésén.

A debreceni Aranybika szálló felújítására és új épületszárnnyal történő bővítésére kiírt pályázatra öt érvényes pályamű érkezett, ezek közül a bírálóbizottság a Napur Architect Kft. pályázatát ítélte a legjobbnak, amely „építészeti szempontból valódi választ ad a Mathias Corvinus Collegium (MCC) szellemiségének megjelenítésére”, és a nyertes pályamű teremtette meg leginkább az összhatást az épített környezettel – ismertette a döntést Erhardt Gábor, a testület alelnöke.

Lánczi Péter, az MCC általános főigazgató-helyettese a pályadíjak átadásakor azt mondta, hogy az MCC a tehetséggondozás minőségi formáját megvalósító oktatási-nevelési programmal már 24 helyen van jelen a Kárpát-medencében – tudósított erről az MTI.

Az általános iskolától az egyetemig hatezer diák vesz részt a programokon, Debrecenben 2020-tól vannak jelen, több mint 300 diákot oktatnak. Programjaikat földrajzilag is közel akarják vinni a diákokhoz, ezért vannak jelen minden megyében.

Az általános főigazgató-helyettes azzal folytatta, hogy küldetésüknek tekintik, hogy olyan nagy múltú, használaton kívüli, sokszor leromlott állapotú épületeket újítsanak fel az MCC otthonául, mint például Debrecenben a patinás Aranybika szálló, amely korábban nemcsak hotelként, hanem közösségi, kulturális térként is működött.

A tervpályázat célja az egykori Aranybika szálló teljes körű felújításának, átalakításának és bővítésének megtervezése volt. A szálló új találkozási pontja lesz az oktatási és kulturális tevékenységnek – mondta Lánczi Péter.

Papp László (Fidesz-KDNP) polgármester azt mondta, hogy az ikonikus épület megújulásának örülhet Debrecen városa is. Az Aranybika ugyanis Debrecen központjában a város kulturális, társadalmi életének egyik fontos központja volt a múltban és lesz a jövőben is.

A polgármester azt is hozzátette, hogy a városlakók nem szerették meg, nem fogadták el a szálló szocializmusban épült szárnyát, amelyet most le fognak bontani. Bár az eredeti épület tervezője, Hajós Alfréd nem tervezett még egy szárnyat, az most mégis felépül.

Erhardt Gábor, a bírálóbizottság alelnöke, egyúttal az MCC építészeti műhelyének vezetője kifejtette, hogy a pályázatra hat épületterv érkezett, egy pályaművet kizártak. A díjnyertes pályamű mellett második díjat nem osztottak ki, két pályázat megosztott harmadik helyezést ért el, két pályamunkát pedig megvettek. A díjakat Lánczi Péter adta át a győztes Napur Építészeti Iroda Kft. cégvezetőjének, Ferencz Marcel Ybl-díjas építésznek és a többi díjazottnak.

A tervek szerint az egykori szálló eredeti épülete teljes körű műemléki felújításon esik át, valamint az MCC oktatási programjának befogadására alkalmas új épületrész jön létre. Közterületi zöldfelület létrehozásával a tömbbelső revitalizációja is megvalósul – hangzott el a rendezvényen.