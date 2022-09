Matolcsy György: Magyarország letért az egyensúly és a növekedés útjáról

A Magyar Nemzeti Bank elnöke a 60. Közgazdász-vándorgyűlésen tartott előadást, amelyen arról szólt: van esély a fenntartható felzárkózás megvalósítására, de ehhez mielőbb vissza kell állítani a magyar gazdaság egyensúlyát. Szerinte ugyanis

Magyarország letért a 2010-ben felállított egyensúly és növekedés útjáról.

Matolcsy György hangsúlyozta: nem szabad megengedni, hogy Magyarország kiegyensúlyozatlan növekedéssel próbálkozzon ebben az évtizedben, vagyis szerinte vissza kell állítani az egyensúlyt a külkereskedelmi és költségvetési egyenleg tekintetében is. Megengedhetetlen, hogy míg tavaly 1,9 százalékos volt a költségvetési hiány Lengyelországban, addig Magyarországon 6,8 százalék – mondta a jegybank elnöke.

Nincs időnk 2030-ig, most kell megvalósítani

– ezt már az energiahatékonyság erősítéséről mondta Matolcsy György, hangsúlyozva, hogy ezzel a külkereskedelmi egyenleget is javítani lehet. Szerinte egy évtized helyett akár két-három év alatt komoly eredményeket lehetne elérni ezen a téren.

Elfogadhatatlannak tartja a digitalizáció hiányát

A Világgazdaság szerint a jegybank elnöke arról is beszélt előadásában, hogy az extenzív növekedésről az intenzív növekedésre kell áttérni a jövőben, mert csak úgy lehet megtalálni a fenntartható növekedéshez vezető utat.

Matolcsy György ezenkívül fontosnak nevezte a digitális átállást is, bár hozzáfűzte, hogy

Magyarország ezen a téren egyelőre nagyon el van maradva.

„Elfogadhatatlan, hogy a magyar állam nem működik digitálisan” – tette hozzá, arra utalva, hogy az államnak mielőbb kötelessége lenne végrehajtani a digitalizációt.

Matolcsy György előadása végén arról is beszélt, hogy a mostani válságban akár a hetvenes évtized is megismétlődhet, amikor a magas infláció alacsony növekedéssel párosult. Azt a válságot a Fednek csak 1982-re sikerült megoldania, most azonban időben felismerte a veszélyt, szemben Európával, amely mindig késésben van – mondta Matolcsy György, hangsúlyozva, hogy a Magyar Nemzeti Bank ezért kezdte meg a kontinensen elsőként a szigorítási ciklust.

(Borítókép: Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke beszédet mond a 60. Közgazdász-vándorgyűlés megnyitóján a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központban 2022. szeptember 22-én. Fotó: Rosta Tibor / MTI)