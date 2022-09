Orbán Viktor beszédet mondott, a szankciók visszavonását követeli

A lap szerint Orbán Viktor a beszéde elején hangsúlyozta, hogy Ukrajna és Oroszország háborúja már nem lokális konfliktus, mivel a szankciók globális gazdasági háborúvá változtatták a küzdelmet. A kormányfő hozzátette: arra kell készülni, hogy ez a háború folytatódik idén és jövőre is.

Orbán Viktor arról is beszélt még, hogy a katonákat visszavonták a határok védelméről és határvadászokat küldtek a helyükre, de még így is több katonára lesz szükség ahhoz, hogy meg tudják védeni Magyarországot. Hozzáfűzte azt is, hogy a háború aggasztja az embereket, de közvetlenül még nem érinti őket, ellentétben például az inflációval.

A miniszterelnök ezután azzal folytatta, hogy szerinte a brüsszeli szankciók állnak a gazdasági nehézségek mögött, és azt mondta: ha megszüntetnék a szankciókat, az árak rögtön megfeleződnének, és az infláció is csökkenne. Orbán Viktor azt is hozzátette, hogy a szankciók felülvizsgálatára novemberben lesz érdemi politikai lehetőség, és arra szólította fel a frakció tagjait:

tegyenek meg mindent azért, hogy Európa ezeket a szankciókat legkésőbb az év végén visszavonja.

Orbán Viktor arról is szót ejtett, hogy a Gyurcsány-korszak politikusai megpróbálnak visszatérni, mire a frakció tagjai azt kezdték el skandálni, hogy „Soha többet Gyurcsány!”. A kormányfő szerint a „brüsszeli bürokraták és a Soros-féle NGO-k” a Demokratikus Koalíció nemrég megalakult árnyékkormányát szeretnék hatalomra juttatni.

Gazdasági lépéseket is bejelentett, kanyarból előzne

A miniszterelnök arról is szót ejtett, hogy a közeljövőben miként segítik a vállalkozásokat. Lesz egy több mint kétszázmilliárdos program az energiaintenzív kis- és középvállalkozások segítésére, ezenkívül termelő vállalatokat támogatnak az energiaköltségük részbeni átvállalásával és energiamegtakarítást eredményező beruházások támogatásával, valamint lesz egy gyármentő program, és a szolgáltató szektor számára lesz új munkahelyvédelmi akcióterv is – sorolta Orbán Viktor.

A Magyar Nemzet szerint a miniszterelnök beszéde végén emlékeztetett arra, hogy Magyarország energiaellátása biztosítva van. Lesz elegendő földgáz, van villamos energia, és van kőolaj is – sorolta, majd hozzátette: a szankciók súlyos károkat okoznak ugyan az országnak, de kemény munkával van esély arra, hogy ebből a válságból Magyarország úgy jöjjön ki, „mint az az ország, amelyik a kanyarban előzni tud”.

Az orosz állami hírügynökség rögtön ki is szúrta a beszédet

A RIA Novosztyi az éjjel szintén közzétette a kormányfő beszédét, közvetlenül a Magyar Nemzetre írására hivatkozva, miközben a nemzetközi sajtó még nem igazán reagált a magyar miniszterelnök beszédére.

(Borítókép: Orbán Viktor kormányfő érkezik a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényére, a Polgári Piknikre a kötcsei Dobozy-kúriához, 2022. szeptember 10-én. Fotó: Fischer Zoltán/Miniszterelnöki Sajtóiroda/MTI)