Emmanuel Macron tudja az egyetlen megoldást az energiaválságra

Emmanuel Macron francia államfő csütörtökön Franciaország első tengeri szélerőműparkjának felavatásán bejelentette, hogy kétszer ilyen gyorsan kell megújuló energiaforrásokat hasznosító erőműveket telepíteni, és az új nukleáris reaktorok megnyitását is minél előbb meg kell oldani.

A francia államfő, Emmanuel Macron csütörtökön Franciaország első tengeri szélerőműparkját avatta fel. A nyolcvan tengeri erőmű az Atlanti-óceánban, a nyugat-franciaországi Saint Nazare kikötőjétől 12-20 kilométeres távolságban található. Üzemeltetője az állami tulajdonú EDF (Électricité de France), és mintegy 700 ezer ember villamosenergia-ellátását tudja biztosítani.

2050-ig mintegy 40 százalékkal növekedik a villamosenergia-igényünk, ezért Franciaországnak kétszer ilyen gyorsan kell megvalósítania a megújuló energiaforrásokkal, elsősorban a szél- és a napenergiával kapcsolatos projektjeit

– mondta az államfő a megnyitón.

A hivatalos adatok szerint Franciaországban jelenleg mintegy tíz évig tart – az esetleges bírósági eljárásokkal együtt – egy tengeri szélerőműpark üzembe helyezése, míg ez Németországban csak öt, Nagy-Britanniában pedig hat év alatt valósítható meg. A szárazföldi szélturbinák üzembe helyezése hét évet ölel fel, ez kétszer annyi idő, mint amennyi ugyanehhez Németországban vagy Spanyolországban szükségeltetik.

A megújuló energiák (víz, szél, nap, biomassza) tavaly Franciaország energiatermelésének 21 százalékát, a nukleáris energia 69 százalékát, a fosszilis tüzelőanyagok pedig 7 százalékát tették ki. A francia kormány célja az ország energetikai szuverenitásának megteremtése, és a megújuló energiaforrásokat hasznosító erőművek telepítésének felgyorsítása.

Emmanuel Macron idén februárban bejelentette, hogy Franciaország 2050-ig ötven tengeri szélerőműparkot nyit meg. Ebből eddig hét park tervezése kezdődött meg, de a megvalósítást számos bírósági eljárás hátráltatja.

A köztársasági elnök csütörtökön a szárazföldi szélturbinák telepítésének folytatása mellett is állást foglalt, valamint azt is elmondta, hogy az új atomerőművek megnyitását is minél előbb meg kell valósítani.

Emmanuel Macron februárban hatalmas nukleáris programot jelentett be. Ennek keretében Franciaország 2035-ig hat új, második generációs európai nyomott vizes reaktort (EPR) épít, és további nyolc kisebb reaktor építését is megfontolja.

Az államfő az energetikai diverzifikáció mellett fogalt állást, amikor úgy fogalmazott: „Önmagukban a megújuló energiák nem jelentenek megoldást, ahogy önmagában csak az atomenergia sem elegendő.”

Az ukrajnai háború minket és még nálunk is jobban a németeket arról győzött meg, hogy az energia terén az egyetlen megoldás az energiamodell diverzifikálása

– zárta szavait a francia elnök.

(Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök 2022. szeptember 22-én. Fotó: Stephane Mahe/AFP)