Több fronton biztosítja az alacsony árakat a Lidl

A korszerű, takarékos és fenntartható megoldásokra való törekvés ma már elengedhetetlen minden területen, mely a kereskedelem számára is egyre hangsúlyosabb, hiszen nagymértékben befolyásolja a termékek árát is. Egyre több vállalat törekszik arra, hogy minimalizálja működési költségeit, mely révén mérsékelni tudja a drágulást, ami kulcsfontosságú a fogyasztók számára. Mutatjuk, hogyan.

Az utóbbi időszakban érthető módon még hangsúlyosabbá vált az energiatakarékosság és a fenntarthatóság, melyek jelentősen befolyásolják életünket. A Lidl Magyarország számára ez nem újdonság: azaz nem a mostani energiakrízis miatt tett lépéseket, hanem már évek óta újabb és újabb intézkedésekkel szorítja lejjebb az üzletek fenntartási költségeit. Az egyik kulcsfontosságú – és leginkább látható – terület a világítás: az áruházlánc az üzletekben és a logisztikai központokban is LED-re cserélte a világítást, illetve LED-világításra cseréli az összes hűtőbútor világítását is, melyekkel igen komoly megtakarítást ér el. Itt azonban nincs vége, az áruházakban intelligens épületfelügyeleti rendszer „figyel” az energiafelhasználásra, azaz megakadályozza a pazarlást. Adódik a kérdés, mit jelent ez a gyakorlatban: az üzletek, valamint a hozzájuk kapcsolódó parkolók világítása automatikusan lekapcsol, amint az utolsó vásárló távozik az üzletből. Amikor pedig az utolsó dolgozó is elhagyja az áruházat, akkor valamennyi világítást lekapcsolja a rendszer. A szóban forgó okos épületfelügyelő rendszer felel azért is, hogy a reklámvilágítások se működjenek feleslegesen, kizárólag a nyitvatartási időben.

A világítás mellett különböző gépészeti megoldásokkal is az energiahatékonyságra törekszik a vállalat. Kulcskérdés például a boltok fűtési és hűtési rendszere, amely szintén korszerű megoldásokkal működik. A szellőzőrendszerek kizárólag hőcserélőkön keresztül működnek, ami azt jelenti, hogy a kifújt levegővel a hőcserélőn keresztül felfűtik vagy lehűtik a befújni kívánt friss külső levegőt. Újabb áruházak esetében pedig úgynevezett VRV hűtő- fűtőberendezéseket alkalmaznak, funkcióktól függően különböző hőzónákat létrehozva.

További energiamegtakarítást jelent a minden vásárló számára látható „kétajtós” megoldás, azaz a bejáratoknál és kijáratoknál kétlépcsős fotocellás ajtó működik. Így télen ajtónyitáskor nem szökik ki a meleg a boltból, vagy éppen megálljt parancsol a kinti hőségnek a nyári kánikulában. Mindezeken túl a logisztikai központokban és az áruházakban a technológiai hűtés hulladékhőjét hővisszanyerővel visszaforgatják a csarnokok fűtésére. Folyamatosan bővül a napelemekkel ellátott boltok száma is. Az energiacsökkentés érdekében a bolti mélyhűtők leolvasztását folyamatosan ütemezik, a boltok raktáraiban a használaton kívüli hűtőkamrákat pedig minden esetben lekapcsolják. A vállalat elektromos fogyasztásmérőket – almérőket – épít ki az áruházakban annak érdekében, hogy a fogyasztások folyamatos monitorozásával, ellenőrzésével a felesleges áramfogyasztást megakadályozza.

A fenti villamosenergia-felhasználást csökkentő intézkedések két szempont miatt is kedvező hatásúak: egyrészt mérséklik a vállalat saját tevékenységeiből származó szén-dioxid-kibocsátást, mellyel óvja a környezetet, másrészt a növekvő energiaárak mellett csökkentik a kiadásokat is. Ez abból a szempontból kiemelten fontos, hogy a költségek mérséklésével az áruházlánc a jövőben is arra törekszik, hogy a lehető legjobb áron kínálja termékeit vásárlóinak.

Közvetve ugyan, de a fenntarthatóság, az energiatakarékosság és a már említett vevőbarát árakra való törekvés megjelenik akkor is, amikor a Lidl igyekszik minél több magyar termelővel, beszállítóval együttműködni. A cél az, hogy a magyarországi Lidl-áruházakban minél nagyobb legyen a kínált magyar termékek aránya. Felmerülhet a kérdés, mi köze ennek az energiatakarékossághoz. A válasz egyszerű: a magyar termékek közelebbről jutnak el az áruházlánc logisztikai központjaiba és onnan az üzletekbe, így nemcsak a szállítási költség, de a környezetterhelő hatás is csökkenthető, ez pedig az árakra is kihatással van.

Abból a megfontolásból hozta létre 2013-ban a vállalat a „Lidl a magyar beszállítókért” programját, hogy minél több magyar beszállítóval dolgozzon együtt és minél több magyar termék kerüljön az áruházak polcaira. Az elmúlt években az áruházlánc további képzéseket indított a beszállítók részére – a „Lidl Akadémia” és a „Lidl Akadémia Plusz” –, hogy minden olyan tudást, információt, tapasztalatot megosszon a résztvevőkkel, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy sikerrel vegyék az akadályokat és bekerülhessenek a vállalat beszállítói partnerei közé. A hazai beszállítók számára kulcsfontosságú egy olyan partner, mint a Lidl, amely országszerte közel kétszáz áruházban éri el vásárlók millióit. A program sikere egyértelmű, főként az alábbi számok alapján. Egyrészt már több mint 450 magyar vállalkozás működik együtt a Lidllel. Másrészt folyamatosan nő azon termék- és termékcsoportok száma – legyen szó például tojásról, friss baromfi- vagy sertéshúsról, esetleg a mézről –, ahol már 100 százalékos a magyar beszállítók aránya. A Lidl célja tehát továbbra is az, hogy támogassa és erősítse a magyar kis- és középvállalatokat, valamint hozzájáruljon a hazai gazdaság versenyképességéhez.

