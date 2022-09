Az ALDI-vezér elárulta, mennyi extraprofitadót fizet a kormánynak

Tovább fog erősödni a diszkontláncok forgalma Magyarországon, mondta az ALDI Magyarország ügyvezető igazgatója, Bernhard Haider, utalva a válsághelyzet teremtette új helyzetre. Az is megfigyelhető, hogy több nyugdíjas választja az üzleteiket. A szakember a működési költségeikről és a kiskereskedelmi szektor válságállóságáról is beszélt a Pénzcentrumnak adott interjújában.

Közvetlen kommunikációt a kormányzati döntéshozókkal nem folytatnak, de az ALDI jelen van a különböző szakmai szervezetekben, részt vesz az ott folyó munkában. Döntéseik vagy a vásárlók érdekeit szolgálják, vagy a teljes kiskereskedelmi szektorra vonatkoznak. Egyebek mellett erről is beszélt az ALDI Magyarország országos ügyvezető igazgatója Bernhard Haider a Pénzcentrumnak adott interjújában.

Az „extraprofit adókról” szóló rendelet szerint az ALDI a legmagasabb sávba esik, azaz az adóalap 100 milliárd forintot meghaladó része után 4,1 százalékot fizet majd be a költségvetésbe. Ez azt jelenti, hogy 2020 májusában a különadó bevezetésekor 3,4 milliárd forintot fizetett be, míg 2021-ben a teljes éves összeg a magasabb árbevételre vonatkozóan 5,7 milliárd forint volt, idénre pedig ennél is magasabb adóösszeggel számolnak.

Bernhard Haider elmondta, az adózott eredmény elmúlt éves visszaesését egyrészt a számos digitalizációs projekt elindítása okozta, (ezeknek magasabb volt a költségvonzat-növekedése, mint az árbevétel-növekedés dinamikája). Másrészt továbbfejlesztették az ügyfélszolgálati tevékenységet. Emellett bérfejlesztésre is magasabb összeget fordítottak, a legnagyobb mértékben azonban a különadók megfizetése csökkentette az adózott eredményüket.

A kiskereskedelmi szektor válságállóságáról szólva jelezte, egy új autó vásárlását el lehet halasztani – hiszen van alternatíva, használt autó, a tömegközlekedés vagy éppen kerékpár formájában –, Ám egy osztrák mondás szerint enni és inni mindig kell, mert nincs alternatíva.

Éppen ezért még sosem volt annyira fontos, hogy a fogyasztók az emelkedő inflációs környezetben alacsony áron tudjanak bevásárolni, a hétköznapi és ünnepi étkezések, az iskolai, munkahelyi reggelik, tízóraik esetében a megszokott színvonalat tartani tudják. Az élelmiszeren lehet ugyan spórolni – és az élelmiszer-hulladék csökkentése érdekében a bevásárlás, a főzés tudatos tervezése fontos is, hiszen minden morzsa számít –, ám

a mindennapi élelmiszerek, a főzéshez szükséges alapanyagok lesznek az utolsók, amikről lemondanak a fogyasztók

– jegyezte meg a diszkont áruházlánc igazgatója. Az energiaárak emelkedésével összefüggésben hangsúlyozta, 18 üzletüknél vannak háztartási naperőművek, amelyek az üzletek kéthavi energiafogyasztását fedezik. Magyarországi megjelenésük óta tudatosan kerülik a fosszilis energia használatát, ahol csak lehetséges volt, modern, elektromos rendszereket állítottak üzembe.

A most drámaian megugró gázárak ezért az üzletek működési költségeit csak mérsékelten érintik. Az áramellátás költségszintjét az ALDI-nál hosszútávú villamosenergia szerződések garantálják, ebből ma profitálnak. Ha alacsonyabb a működési költség, akkor több árelőnyt tudnak biztosítani a fogyasztóknak. Az elkövetkezendő időszakban pedig az ár – még a legkisebb árkülönbség is – kulcstényező lesz a fogyasztók szemében.

Válságok, krízisek

Bernhard Haider a történelmi tapasztalatokra hivatkozva úgy látja, a válságok, krízisek, a magas inflációs környezet a diszkont vállalatok felé terelik a fogyasztókat – és ez nem csupán az élelmiszer-kiskereskedelemre igaz. A kutatócégek már korábban jelezték, hogy tovább fog erősödni a diszkontláncok forgalma Magyarországon, és

csak megerősíteni tudom ezt a tendenciát. Egyértelműen több vásárlónk – és több új vásárlónk – van, akik még nem ismerik az üzleteink felépítését, vagy a saját márkás termékeinket. Megfigyelhető, hogy határozottan több nyugdíjas választ minket.

Az orosz–ukrán konfliktus miatt előtérbe kerülő élelmiszerellátás biztonságot feszegető kérdésre azt mondta, az ALDI ellátási lánca stabil, de mind a beszerzők, mind a beszállítók heroikus munkát végeznek annak érdekében, hogy folyamatosan biztosítani lehessen a magyar lakosság ellátását az alapvető élelmiszerekből.

A mostani helyzet csak megerősített minket a korábbi döntésünkben, hogy valamennyi friss húst, 65 alapvető tejterméket és minden tojást kizárólag Magyarországon szerezzünk be. Ennek köszönhetően nem vagyunk annyira ráutalva a nemzetközi szállítási láncokra, garantáltan friss, magyar termékeket kínálunk üzleteinkben. A magyar beszerzési források kizárólagosságához ezeknél a termékeknél még akkor is ragaszkodunk, ha egyébként lenne olcsóbb beszerzési forrás akár a környező, akár távolabbi országokból – ezzel is támogatjuk a hazai agráriumot.

Azt is aláhúzta, hogy egyelőre nincs készlethiány semmiből, bár a megnövekedett kereslet miatt néha előfordulnak kiszállítási csúszások, de ez alapvetően nem befolyásolta a termékek elérhetőségét, inkább napon belül és csak egy-egy üzlet esetében volt tapasztalható hiány. Esetenként előfordulnak egy-két napos késések a beszállításban is, ezért a keresettnél nagyobb mennyiséget rendelnek be raktárakba, és így biztosítják ez ellátás folyamatosságát.