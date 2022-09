Rengeteg gázt fogyasztott Magyarország egy év alatt

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal közleményében azt írja, földgázipari szemszögből a 2021. év mozgalmas volt, ugyanakkor a földgázszállító és -elosztó rendszer zavartalan működésének, valamint a földgáztárolók töltöttségi szintjének köszönhetően az ország ellátásbiztonsága továbbra is folyamatosan biztosított volt.

Ám több jelentős változás is megfigyelhető volt a hazai földgázrendszer működésében, 2021 áprilisával például megszűnt a szerbiai irányú tranzitforgalom, valamint a regionális energiapiaci változások miatt jelentősen, mintegy 80 százalékkal csökkent az importált és exportált gáz mennyisége is. Valamint a sok évtizedes szállítási irányok is megváltoztak.

A korábban jellemző Ukrajna–Magyarország beszállítási útvonalat felváltotta a Szerbia felől történő beszállítás.

Az ukrán határponton október 1-jén már nem érkezett szerződött orosz forrás, jelentősen nőtt viszont a Romániából érkező import, továbbá december vége óta Horvátországból is kap földgázt Magyarország.

Több mint 11 milliárd köbméter fogyott

Az összefoglaló adatai szerint 2021-ben a hazai felhasználók által elfogyasztott földgáz mennyisége elérte a 11,06 milliárd köbmétert. Ennek alapján a hazai lakossági fogyasztók 12 százalékkal több földgázt használtak fel, mint 2020-ban, a nem lakossági felhasználás pedig 4 százalékkal nőtt az egyetemes szolgáltatók és kereskedők adatai alapján.

A hazai lakossági árszint a hivatkozott EUROSTAT-adatok alapján az egyik legalacsonyabb volt az EU27-ek körében, leginkább annak köszönhetően, hogy szinte az összes lakossági fogyasztót 2014 óta változatlan díjszabás mellett az egyetemes szolgáltatók látták el.

