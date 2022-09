Bloomberg: Európa készen áll az orosz gáz nélküli télre

Az eddigi gázvásárlásoknak, valamint a jövőben várhatóaknak köszönhetően az orosz földgázszállítások nélkül is elegendő gáza lesz Európának erre a télre – derült ki a Bloomberg New Energy Finance (BNEF) által készített elemzésből.

A Bloomberg elemzői szerint Európa már most is több mint kétszer annyi cseppfolyósított gázt (LNG) importál, mint tavaly szeptemberben. Elemzésük szerint Európa idén télen körülbelül 40 százalékkal több LNG-t importálhat, mint tavaly az év hasonló szakaszában, és utána jövő nyáron is nőhet az import volumene. Mindez – a magas energiaárak miatti keresletcsökkenés mellett –

elegendő lehet arra, hogy a kontinens még akkor is kihúzza az idei telet, ha október 1-jétől kezdve egyáltalán nem érkezik gáz Oroszországból.

Korábban egy magyar energiapiaci szakértő is beszélt már arról, hogy valójában nem is az idei tél lehet a probléma a gázellátás szempontjából, hanem a következő.

A Bloomberg elemzésében az európai helyzet mellett arra is kitértek, hogy a cseppfolyósított gáz ára globálisan is emelkedni kezdhet amiatt, hogy kontinensünk államai egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a cseppfolyósított gáz iránt. Szerintük ez a gyakorlatban azzal is jár, hogy az ázsiai országok (Kína és a többi feltörekvő piac) jóval kevesebb LNG-t tudnak importálni, mivel az európai országok „elszívják” majd előlük a gázt.

(Borítókép: Fabrizio Bensch /Reuters)