Döntöttek az oroszok: készek megadni Európának a kegyelemdöfést

Ez a figyelmeztetés fokozza az Európában fennálló energetikai válságot, és éppen azután érkezett, hogy az Északi Áramlatok vezetékeinél jelentős szivárgásokról érkeznek a hírek. A helyzetet tovább fokozza, hogy hetekre vagyunk a fűtési szezontól. Az orosz gázipari vállalat, a Gazprom kedden arra figyelmeztetett:

az Ukrajnán keresztül történő szállítás is veszélyben van a Naftogaz körül kialakult jogi vita miatt.

Ha ezen az útvonalon is leállna a szállítás, a Nyugat-Európába érkező gázellátás gyakorlatilag el lenne vágva, és egyedül a Török Áramlat gázvezeték üzemelne.

Egyelőre rendben érkezik a nyersanyag

Az Ukrajnán keresztül történő szállítás szerdán stabil volt, de a háború óta csökkent a kapacitása. A gázpiac a héten felbolydult, a folyamatos hiányokat és az áramkimaradásokat most az Északi Áramlatok gázvezetékeiben bekövetkezett szándékos károkozás tovább bolygatta. Ezzel minden remény szertefoszlott afelől, hogy az elmúlt hónapban leállított Északi Áramlat 1 vezeték a közeljövőben visszatér a teljes kapacitású szállításhoz.

Most mindenki azt figyeli, hogy az Európai Unió hogyan fog reagálni. Josep Borrell, az EU külügyi vezetője szerint a vezetékek megrongálása szándékos volt, és az unió további lépéseket fog tenni az energetikai létesítmények biztonsága érdekében.

Az incidens olyan, mint egy gyilkos lövési kísérlet, amely megakadályozza, hogy az orosz gáz valaha is visszatérjen az európai gázpiacra

– mondta Katja Yafimava, a The Oxford Institute for Energy Studies vezető kutatója, aki szerint az a kérdés, hogy ki tette, továbbra is nyitott.

Igazi rémálom lenne, ha a szabotázskísérletek más vezetékekre is kiterjednének – vélekedtek a Deutsche Bank Research elemzői egy elemzésükben. Norvégia pedig növelte a védelmet a saját infrastruktúrája körül.

(Borítókép: Andrey Rudakov / Bloomberg / Getty Images)