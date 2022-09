Új történelmi csúcson a svájci frank és az amerikai dollár is

A svájci frank árfolyama a forex.com adatai alapján szerdán 10 óra 24 perc után többször is megdöntötte az augusztus 24-én elért eddigi rekordját. Az új történelmi csúcs 11:42-kor 435,21 forint lett. Szerdán az amerikai dollár is sokszor új történelmi csúcsot ért el, a zöldhasú még hamarabb megdöntötte a rekordot, árfolyama 11:26-kor már 432,14 forinton állt. A gyengülésnek még nincs vége, percenként dőlnek meg az újabb rekordok.

Cikkünk frissül!

Kedden a Magyar Nemzeti Bank nagyon jelentősen, 13 százalékra emelte a jegybanki alapkamatot. Ennek a ténynek még pozitív üzenete volt a befektetők felé, azonban egy órával később Matolcsy György és Virág Barnabás is bejelentette, hogy az MNB leáll a kamatemelési ciklussal, azonban a piacon lévő hatalmas likviditást igyekeznek különböző eszközökkel szűkíteni, ezzel fenntartva és fokozva a szigorú monetáris politikát.

Kedden a forint a hírekre még átmeneti erősödést produkált, azonban a pénz- és tőkepiaci hangulat kedd estére elromlott, így a forint is majdnem visszagyengült a kamatdöntés előtti szintre.

A nap süt, a forint zuhan

Szerdán továbbra is borongós a hangulat, a forint árfolyamára pedig az is rányomta bélyegét, hogy a befektetők egyáltalán nem örülnek annak, hogy az MNB leállította a kamatemelési ciklusát. A forinthoz képest ezért szerdán 11 órakor a régiós devizák – mint például a lengyel zloty, a román lej és a cseh korona – is nagyon erősödnek.

A svájci frank árfolyama a forex.com adatai alapján szerdán 10 óra 24 perc után többször is megdöntötte az augusztus 24-én elért 431,89 forintos eddigi rekordját. Az új történelmi csúcs 11:41-kor 435,21 forint lett.

Szerdán az amerikai dollár is sokszor ért el új történelmi csúcsot, az Oanda adatbázisa alapján a zöldhasú árfolyama 11:26-kor már 432,14 forinton állt.

