Már nincs Mark Zuckerberg a tíz leggazdagabb amerikai között

A Facebook alapítójának vagyona majdnem felére csökkent egy év alatt, de még így is 76,8 milliárd dolláros veszteséggel 57,7 milliárdja maradt – írta a Forbes. Mark Zuckerberg különben 2015 óta eddig minden évben az első tíz között szerepelt a leggazdagabb amerikaiak listáján.

Szinte a teljes vagyona a Facebook Metára átnevezett részvényeiben van, ami a visszaesést elkönyvelő techszektorban is alulteljesít. A Forbes szerint a fiatalabb felhasználók inkább a TikTokot választják, ezért a hirdetők is arra a felületre mentek át. Az Apple módszere miatt is hirdetőket vesztettek, ugyanis lekövették, hogy milyen más applikációkat töltött le a készülékre a Facebook-felhasználó. A metaverzum kiépítése pedig óriási tőkét igényel Zuckerbergtől.

Ahogy korábban is beszámoltunk róla, az első leggazdagabb amerikai idén a Forbes összeállításában Elon Musk, aki a Tesla-részvényeknek és a SpaceX befektetőinek köszönheti 251 milliárd dolláros vagyonát. A második legtehetősebb honfitársának, Jeff Bezosnak, az Amazon és a Blue Origin alapítójának százmilliárd dollárral kevesebbje van. Ők ketten különben a világ leggazdagabb embereinek listavezetői is egyben. Földünk tíz legtehetősebb embere 2020 és 2021 között – a korlátozásokkal sújtott járványidőszakban – megduplázta alapvetően részvényekbe fektetett vagyonát.

Donald Trump pedig tavaly került ki 25 év után a leggazdagabb amerikaiak 400-as Forbes listájáról. A koronavírus-járvány miatt a gazdagok általában még gazdagabbak lettek, ezalól azonban Donald Trump kivételt jelent. Az ő vagyonát most már „csak” 2,5 milliárd dollárra becsülik. A pandémia kezdete óta megközelítőleg 600 millió dollárt vesztett, amivel a 2020-as 339. helyre sem jutott be.

