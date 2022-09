Tovább dagad a botrány: nem hajlandók a diákok tovább tanulni a gödöllői gimnáziumban

Kivonultak a gödöllői Török Ignác Gimnázium elé a diákok, hogy így tiltakozzanak az intézményben uralkodó tarthatatlan állapotok miatt. Az egyik tanuló azt mondta: nem is terveznek visszamenni, sőt, pénteken is folytatják az akciót, és nem mennek be az intézménybe.

A gimnáziumban július óta felújítások zajlanak. Ezek csak az év végére fejeződnek be. Ezért a tanítás úgy kezdődött el, hogy közben folynak a munkálatok az épületben. Korábban több szülő is arról számolt be, hogy az épület nagy része kívül és több helyen belül is fel van állványozva, a tetőt, az ablakokat és a radiátorokat éppen cserélik, több helyen „belépni tilos” feliratú szalagok és nagy takaróponyvák vannak – ahogy azt a 24.hu ismertette.

A tantestület jelentős része, az iskola vezetése, valamint szülők szerint: nem biztonságos az épület

– ezért próbálták elérni a tankerületnél, hogy az első hónapban online oktatás legyen. Azonban nem jártak sikerrel. A tankerület szerint a kivitelező az ilyenkor szokásos módon elhatárolta a munkavégzési területeket: „A többi épületrészben az oktatás biztonsággal megszervezhető a felújítás befejezéséig” – írták a sajtómegkeresésre. A héten már egyszer hazaküldték a gyerekeket az iskolából, mert a gimnázium beázott a reggeli esőzésben, akkor Gödöllő polgármestere, Gémesi György a Facebookon azt írta:

Végül szeretném a tankerület és Vécsey László figyelmét felhívni arra – akik az épületet jelenléti oktatásra alkalmasnak ítélték meg –, hogy nem a »sufnit« újítják fel a falu szélén, hanem az országos rangsorban a 13. legjobb gimnáziumának épületét, ahol több mint 730 tanuló tanul(na).

A tankerület vezetője csütörtök délutánra fórumot szervezett – végül a tankerület lemondta.

Régóta áll a bál

Régóta vannak problémák az iskola körül – ahogy arról korábban beszámoltunk. Az eredeti ütemterv szerint szeptember 30-ig végeztek volna a benti munkálatokkal, az átadási határidő pedig december 31. lett volna. Szeptember 2-án azonban jelezték az intézmény vezetőjének, hogy csak január 31-ére végeznek mindennel.

Az igazgató, Fábián Bertalan ezért már szeptember elején kezdeményezte az online oktatást, de visszajelzést, jóváhagyást ez ügyben nem kapott.

Emiatt az iskolában maradt a jelenléti oktatás, egészen máig, amíg az épület valóban használhatatlanná vált. Gödöllő polgármestere, Gémesi György már korábban is támogatta az iskola vezetését, álláspontja szerint ők látják ugyanis, hogy mi szolgálja leginkább a gyerekek érdekeit.

Ha távoktatást szeretnének, akkor legyen az. A távolban lévő tankerület ugyanis sem a biztonsági, sem a pedagógiai problémákat nem érzékeli. Ha nem államosították volna az iskolákat, akkor ilyen nem fordulhatott volna elő, mert korábban úgy készítették elő az efféle rekonstrukciós munkákat, hogy vis major esetén is – némi átszervezéssel – legyen hová átvinni az osztályokat

– mondta lapunknak szeptember elején Gémesi György, utalva arra, hogy az intézmény fenntartója korábban az önkormányzat volt, és épp akkor, amikor már beütemezték a korszerűsítést, a gimnázium átkerült állami kézbe.

(Borítókép: A Török Ignác Gimnázium Gödöllőn 2022. szeptember 5-én. Fotó: Kaszás Tamás / Index)