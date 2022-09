Zambiában tárgyalt a Duna Aszfalt képviselete a hídépítési projekt részleteiről

Szeptember 27-én Zambiában találkozott Hakainde Hichilema, az afrikai köztársaság elnöke és a Kasomeno–Mwenda útépítési konzorcium delegációja, amelyet Szíjj László, a Duna Aszfalt Zrt. tulajdonosa vezetett, mellette részt vett még a megbeszélésen Jászberényi Tamás, a Duna Aszfalt gazdasági koordinációs igazgatója és Klaus Findt, a GED Africa vezérigazgatója is.





Áprilisban a GED Africa Ltd. és a Kongói Demokratikus Köztársaság kormánya jelentős, hosszú távú infrastruktúra-fejlesztési megállapodást írt alá. A piacvezető magyar útépítő és a többségi tulajdonban álló GED Africa Ltd. fémjelezte PPP-konzorcium egy 184 kilométer hosszú, új utat épít a Kongói Demokratikus Köztársaság déli részén található Katanga tartományból a zambiai Mwendába, amelynek része egy 345 méteres határhíd is a két ország között. Az új út jelentősen lerövidíti a környék réz-, kobalt- és koltánbányáiból kikerülő termékek útját az Indiai-óceán partján fekvő tanzániai Dar es-Salaam kikötője felé – írja a Magyar Építők.

Előrelépésre számítanak

Hichilema államfő a kivitelezés minél gyorsabb megvalósulásáról beszélt a ZNBC zambiai közszolgálati csatorna adásában. Szíjj László a konzorcium a projekt melletti általános és pénzügyi elkötelezettségét emelte ki, illetve hangsúlyozta:

készen állnak a megvalósítására.

Hakainde Hichilema közleményében támogatásáról biztosította a projektet és a GED Africát. Az elnök kifejtette, hogy országa örömmel működik együtt a vállalattal, valamint beszélt arról is, hogy mind a GED Africa, mind Zambia számára fontos a költséghatékonyság, illetve a jó minőségű és megfelelő időben lezajló kivitelezés.