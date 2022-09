A kormány vizsgálja, hogyan lehetne megmenteni a Dunaferrt

Palkovics László, technológiai és ipari miniszter pénteken bejelentette, hogy a kormány elé fog terjeszteni egy javaslatot, hogy az év végéig milyen források biztosításával tudnák támogatni a nemzetstratégiai szempontból fontos ISD Dunaferr cégcsoportot, amely több ezer embernek ad munkát közvetlenül és még többnek közvetve – írta meg az MTI.

Hozzátette, hogy a kabinet nehéz helyzetben van, mivel magánvállalatról van szó, ezért az állami beavatkozás lehetőségei erősen korlátozottak, ráadásul az elrontott privatizációt követően azt sem lehet tudni, ki a tényleges tulajdonos, s jelenleg nincs legitim vezetése sem a vállalatnak.

A miniszter kérdésre elmondta, hogy az acélmű működési költségei alapján 5-10 milliárd elég lehet a következő két hónapra, ugyanakkor nehezíti a helyzetet, hogy számos felszámolási eljárás és egyéb követelés van a Dunaferrel szemben.

Az elmúlt időszakban a tulajdonosi háló körül felmerülő kérdések és az ebből fakadó problémák, a koronavírus-világjárvány és az orosz–ukrán háború is jelentősen megnehezítette a Dunaferr helyzetét, amely mára már tarthatatlanná vált – fogalmazott a vállalat egy szeptember 21-ei közleményében. Mint írták,

bár már az elmúlt időszak is kritikus volt, de sok más uniós acélipari szereplővel szemben a Dunaferr mindeddig talpon tudott maradni: még ha visszafogottan is, de termelt. Mára azonban tarthatatlanná vált a cég helyzete, és az egyik nagyolvasztó hetekkel ezelőtti leállása után, szeptember 16-án, pénteken a Dunaferr arra kényszerült, hogy leállítsa a másik nagyolvasztóját is. Ez a döntés meghatározó lehet a cég jövőjének tekintetében.