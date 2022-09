Az év végére forgalomba áll az első kínai utasszállító repülőgép

A kínai elnök, Hszi Csin-ping pénteken Pekingben találkozott a C919-es, keskeny törzsű (egyfolyosós) utasszállító gépet kifejlesztő és gyártó COMAC vállalat delegációjával. A találkozón a kínai elnök hangsúlyozta, hogy Kína a technológiai áttörések megvalósítására koncentrál, hogy ennek segítségével feldolgozóiparát a világ élvonalába juttathassa – írta meg az MTI.

A légialkalmassági tanúsítvány megszerzését hosszú fejlesztési szakasz előzte meg. Azért hozta létre Kína 2008-ban a Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) vállalatot, hogy megalkossák az első saját utasszállító repülőgépüket.

A cég 2009 áprilisában mutatta be az elkészült terveket, és 2014-re tűzte ki a repülőgép első próbarepüléseit. A repülőgép modelljét a 2009-es hongkongi Asian Aerospace Expo kiállításon mutatták be. A gépre leadott első megrendelésekről 2010-ben számolt be a kínai média.

A COMAC 2013 októberében bejelentette, hogy az első próbarepülést 2015-re halasztják, ennek hatására a kereskedelmi értékesítés megkezdése csak 2017-re vagy 2018-ra vált lehetővé. Az első gép elkészültéről 2015-ben számoltak be a kínai médiában, majd még ugyanabban az évben a nagyközönségnek is bemutatták. Az első próbarepülésre 2017-ben került sor, és a második gép is elvégezte az első próbarepülést. A COMAC 2022 augusztusában bejelentette, hogy a légialkalmassági engedély megszerzéséhez szükséges összes tesztet elvégezték.