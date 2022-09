A Gazprom az utolsó, Magyarországra tartó gázvezetékét is leállíthatja

Miután az Északi Áramlat gázvezetékeken augusztus óta nem küld gázt Európába a Gazprom, a Magyarországra is futó ukrajnai Testvériség vezetékeknél pedig elszámolási viták miatt állítanák le a tranzitot, a Gazprom most a szankciókra hivatkozva a Török Áramlat elzárását is belengette – írja a Napi.hu.

Ennek azért van nagy jelentősége, mert ez a bizonyos Török Áramlat az utolsó olyan jelentősebb hálózat, amely az unióba és Magyarországra is szállít orosz földgázt. Ráadásul a hét eleji robbantások miatt meglehetősen valószínűtlennek tűnik, hogy bármikor is újraindulhat a szállítás az Északi Áramlat gázvezetéken.

A Gazprom azt is a héten jelentette be, hogy elszámolási vitája miatt az ukrán Naftogazzal az Ukrajnán keresztül futó tranzitot is leállíthatja. Ugyanis az oroszok nem fogadják el az ukrán hálózatüzemeltető és gázkereskedő érvelését arról, hogy kevesebb gázt szállítottak, ezért az ukránoknak kevesebbet is kell fizetniük.

Ha megtörténik a leállás, akkor egyedül a Török Áramlat felől, a Balkánon és Magyarországon át érkezne csak orosz földgáz. Viszont a Gazprom csütörtökön bejelentette, hogy a szankciók miatt nem képes elvégezni a szükséges javításokat és karbantartásokat a törökországi infrastruktúrán. Így ezek egy részét fel is függeszti.

A Török Áramlat vezetéken zavartalan a szállítás. A Gazprom jelzése szerint ebben változás nem várható, a sajtóban megjelent kérdések jogi tisztázása zajlik

– mondta el az Index kérdésére Paczolay Máté külügyi szóvivő.

A Török Áramlat évi 31,5 milliárd köbméter földgáz szállítására képes, amelynek felét Törökországba, másik felét pedig a Balkánra és Közép-Európába szánják. Szerbia és Magyarország a fő európai fogyasztó.

