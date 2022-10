Rengeteg cukrászda veszélybe került az áremelkedések miatt

A Pénzcentrumnak több mint 40 cukrászda nyilatkozott arról, hogy milyen hatással van a működésükre az energiaválság, a forint gyengülése, az alapanyagárak emelkedése. Közlésük szerint

Rengeteg cukrászda működése veszélybe került, és az őszi-téli időszakban szinte mindenhol árat kell emelniük.

A legtöbb cukrászda 20–60 százalék közti rezsiköltség-emelkedésről számolt be, de voltak ennél szélsőségesebbek esetek is. Néhány vendéglátóhely jobban járt amiatt, hogy hosszú távú, határozott idejű szerződése volt a szolgáltatókkal, mások viszont már mostanáig is öt-tízszeres árat kellett fizessenek az áramért vagy a gázért.

Az összesített, nem csak a rezsit tartalmazó költségemelkedést nézve még a legoptimistább cukrászdák is 35–70 százalékos emelkedésre számítanak,

DE A LEGTÖBBEN INKÁBB 2-szeres vagy 3-szoros költségnövekedésre számítanak idén.

Arra a kérdésre, hogy veszélyezteti-e a működésüket a költségek növekedése, a cukrászdák 86 százaléka mondta azt, hogy igen, és sokan azzal is számoltak, hogy emiatt részlegesen vagy teljesen be is kell zárniuk, árat kell emelniük, rövidített nyitvatartást kell bevezetniük, vagy el kell bocsátaniuk alkalmazottakat. A jobb helyzetben lévő cukrászdák „csak” azzal számolnak, hogy időszakosan veszteséges lesz a vállalkozás, vagy hogy bért nem tudnak majd emelni a következő hónapokban.

Jelenleg is próbálunk spórolni, ahogy csak tudunk, mind a világítással, a feleslegesen járó hűtők lekapcsolásával és azok olvasztásának ütemezésével. Jobban igyekszünk megszervezni a termelést és a raktározást is. Kevesebb terméket raktározunk be, mivel az is költségessé vált. A kisebb árréssel készített termékeinket jelenleg kivonjuk a gyártás alól. Hamarosan bevezetünk kevesebb drága alapanyagot és energiát igénylő, egyszerűbb – de minőségi! – terméket. Ebből nem szeretnénk engedni

– így vázolta az egyik, a Pénzcentrumnak nyilatkozó cukrász, hogy milyen lépésekkel védekezhetnek az áremelkedés ellen.