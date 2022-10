Az eurózónának és Magyarországnak is nehéz lesz a következő egy év

Világpiaci körképünk előző két részében előbb az Amerikai Egyesült Államokról és annak részvénypiaci kilátásairól kérdeztük Blahó Leventét, a Raiffeisen Bank senior elemzőjét, valamint Cinkotai Norbertet, a KBC Equitas vezető elemzőjét. Egyikük sem volt túlzottan optimista, a következő év közepéig sok jót nem várnak.

A témát boncolgató cikkeink második részében Cinkotai Norberttel mind gazdasági, mind részvénypiaci értelemben is feszegettük Kína, az eurózóna és Magyarország kilátásait. Most pedig ugyanebben a kérdéskörben Blahó Levente véleményét olvashatják.

A Raiffeisen Bank senior elemzője, Blahó Levente elmondta, hogy Japánban továbbra is kitartanak a rendkívül alacsony alapkamatszintjük mellett. Ők mindig is külön utakon jártak, jól példázza ezt az is, hogy jegybankjuk korábban részvényeket, ingatlanalapokat és etf-eket (tőzsdén kereskedett befektetési alapokat) is vásárolt.

A japán gazdaság a 3. legnagyobb a világon, ennek ellenére Blahó Levente szerint csekély hatása van a Japánban történteknek a világgazdaságra. Nemzetközi szinten a japán eszközök közül a befektetők és az elemzők leginkább a japán jen árfolyamát figyelik. A japán fizetőeszköz pedig rendkívüli mértékben gyengül. Ennek oka elsősorban az, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed emeli az amerikai alapkamatot, miközben a japán jegybank nem mutat arra hajlandóságot, hogy ezzel lépést tartson. Erősödik a dollár, gyengül a jen, éppen ezért rég nem látott gyenge szintre fog kerülni a japán jen árfolyama. Sőt, 1998 után a túlzott árfolyamgyengülés miatt először kellett interveniálnia a jegybanknak.

A világ legnagyobb gazdaságai közül Kínában egyértelműen ingatlanpiaci zsugorodás figyelhető meg, de az elemző nem számít rá, hogy recesszió alakulna ki náluk. Ennek okát abban látja, hogy egyrészt erős állami irányítás van náluk, másrészt nagyon sok pénzük van ahhoz, hogy a recesszió kialakulását meg tudják akadályozni.

A Raiffeisen Bank senior elemzője kiemelte, hogy a kínai gazdasági növekedés mértékét illetően a legnagyobb visszahúzó erőt a járványügyi lezárások jelentik.

Az ingatlanpiaci szereplőkkel kapcsolatban az elemző azt tartotta fontosnak hangsúlyozni, hogy a beruházók mindig az újabb megrendelésekből finanszírozták a korábbi vásárlók lakásainak kivitelezését, tehát ebből a szempontból piramisjáték-szerű felfogásban működtek. Azt is fontos megjegyezni, hogy a vásárlók sok esetben elkezdték tiltakozásképpen nem törleszteni a lakáshiteleiket, mivel az ingatlanuk még nem készült el, holott a kínai pénzintézetek ennek ellenére is elvárnák a törlesztést.

Blahó Levente meglátása szerint a kínai részvénypiac a jelenlegi szintekről 20 százalékot is simán eshet, azaz a Shanghai Composite tőzsdeindex 3600 pont környékéről gond nélkül 3000 pont alá is bezuhanhat.

Az eurózóna részvénypiacain sem számít semmi jóra az elemző: sem a német, sem egyéb eurózónás országok részvénypiacain nem tartja valószínűnek, hogy az árfolyamok esése elkerülhető lenne. Ezt annak ellenére gondolja így, hogy az európai részvénypiacokat nem tartja drágának.

Az elemző szerint Magyarországon a BUX tőzsdeindex is egyre lejjebb kerülhet, miközben pozitív reálkamat itthon csak jövő év augusztusa vagy szeptembere környékén lesz elképzelhető. Fontos említenünk, hogy a Magyar Nemzeti Bank kedden már 13 százalékra emelte a jegybanki alapkamatot és ezzel véget is ért a kamatemelési ciklusa. Ugyanakkor az alapkamat szintje körülbelül 1 évig is a történelmi maximumán maradhat, hogy az inflációnak legyen elegendő ideje csökkenni.