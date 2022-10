Nálunk szinte titok, de egyre több helyen kötelező feltüntetni a munkabért

Kalifornia állam ezen a héten csatlakozott a munkabérek átláthatóságát növelő amerikai egyesült államokbeli mozgalomhoz. Ezután már a kaliforniai cégeknek is fel kell készülniük arra, hogy az álláshirdetésekben a felajánlott munkabért is szerepeltessék – írta meg a Bloomberg.

Világszerte titkolóznak a cégek a munkabérek mértékéről, azt féltve őrzött titokként kezelik. Magyarországon is az a gyakorlat alakult ki, hogy a munkabért egyfajta titokként tartják nyilván, legtöbbször még a vállalatok munkavállalói sem beszélhetnek róla. Az Egyesült Államokban azonban olyannyira eltérnek ettől a gyakorlattól, hogy a munkabérek átláthatóságának eléréséért külön mozgalmat is alapítottak.

Kalifornia állam is csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez. Ezután az államban megjelent álláshirdetéseknek tartalmazniuk kell a munkavállalásért járó munkabér összegét is. Egy évvel ezelőtt Colorado államban is így döntöttek. Ott arra kötelezték a munkáltatókat, hogy a fizetési tartományokat tegyék közzé az álláshirdetésekben. Novemberben New York államban, jövő év elején pedig Washington államban is életbe lép ugyanez a szabályozás.

Kalifornia csatlakozása egyben azt is jelenti, hogy 2023 januárjáig olyan nagy cégeknek is közzé kell tenniük a felajánlott munkabéreket, mint az Alphabet (a Google anyavállalata), a Meta Platforms (a Facebook anyavállalata) és a Walt Disney.

Most már azok a vállalatok is elkezdték feltüntetni a munkabérek mértékét, amelyeknek ez még nem lenne kötelező. Ez a tendencia pedig arra ösztönzi a munkavállalókat, hogy komolyabban vegyék ezeket a vállalatokat.

A Willis Towers Watson közelmúltbeli felmérése szerint a vállalatok 17 százaléka már önkéntesen teszi közzé, hogy mennyi pénzt lehet náluk keresni, további 62 százalékuk pedig szintén ezt fontolgatja.

Nemsokára a munkabér feltüntetése nélküli álláshirdetés olyan lesz, mintha egy szupermarketben nem látnál árat a konzerven

– mondta Scott Moss, a Coloradói Minisztérium egyik igazgatója.

A szabályozó hatóságok azért is ragaszkodtak a munkabérek átláthatóságához, hogy ez segítséget jelentsen a hátrányos megkülönböztetésen alapuló bérkülönbségek felszámolásában.

Az új törvényeknek köszönhetően az alkalmazottak már könnyen megbizonyosodhatnak arról, hogy a munkakörükhöz képest alulfizetettek-e. Az alkalmazottaknak ezután csak meg kell nézniük a jelenlegi munkakörüknek megfelelő álláshirdetéseket, és már ki is fog derülni, hogy munkakörükhöz képest jól vagy rosszul keresnek-e.

A felmérések szerint a munkavállalók egyetértenek ezzel a törekvéssel. A Visier mostanában végzett felmérése szerint a megkérdezettek 80 százaléka nyilatkozott úgy, hogy örülni fog a hirtelen jött átláthatóságnak, 68 százalékuk pedig olyan munkahelyre váltana, ahol közzéteszik a munkabéreket. A kutatás szerint a fiatalabbak sokkal nagyobb valószínűséggel érzik jól magukat, ha mások is tudják a munkabérüket, míg az idősebb korosztály ebben konzervatívabb álláspontot képvisel.

(Borítókép: Aytac Unal/Anadolu Agency/Getty Images)