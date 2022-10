Rendkívüli létszámcsökkentést jelentett be Románia legnagyobb vegyipari cége

Románia legnagyobb vegyipari kombinátja is az emelkedő energiaárak áldozata lett. A cégnek a megnövekedett energiaárak miatt muszáj visszafogni termelését, ennek következményeként pedig mintegy 396 alkalmazottjától válik meg.

Az Új Magyar Szó romániai magyar napilap a vállalat közleményét idézvén azt írta: „ezt az intézkedést az teszi szükségessé, hogy a társaság optimizálja az operációs és működési költségeit, az emberi és pénzügyi erőforrások maximális hatékonyságú felhasználása érdekében, így alkalmazkodva a hazai és nemzetközi kríziskörnyezet hatásaihoz”.

A vállalat már korábban, márciusban bejelentette: abban az esetben, ha tovább növekednek az energiaárak, leépítésekre kell számítani.

A Chimcomplexnek két gyára van, Borzești-en és Râmnicu Vâlceán. A cégnél tavaly 1900 fő dolgozott, tehát a most bejelentett leépítés a dolgozói állomány több mint 20 százalékát érinti. A lap megjegyzi, hogy más romániai vállalatnál is létszámcsökkentésekre lehet számítani, ugyanis azok semmilyen állami támogatásban nem részesülnek, az energiát pedig piaci áron szerzik be.