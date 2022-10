Újabb csörte volt az unióban, döntöttek, hogy mi nem lesz

Kedden az Európa Unió tagállamainak pénzügy- és gazdasági miniszterei megállapodtak a RePowerEU nevű új támogatási keretrendszerről és csomagról. Ennek a programnak a lényege az, hogy az energiaválságban segítse a tagállamokat az orosz kitettség megszüntetésében. A megállapodást minősített többséggel fogadták el, Szlovákia tartózkodott, mivel a még mindig jelentős az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól való függősége – derült ki a Politico összefoglalójából.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke májusban mutatta be a terveket RePowerEU-t – az volt az alap elképzelés, hogy 10 milliárd eurót a gázinfrastruktúrára, 2 milliárd eurót az olajra, a többit pedig a tiszta energiára való átállásra kellene fordítani az összesen 300 milliárd eurós csomagot.

A cél az lenne, hogy 2030-ig leváljon az összes tagállam az orosz olajról és földgázról. Most végül kompromisszumos megállapodásra jutottak.

Az Európai Tanács egyezsége szerint a 20 milliárd euró 75 százalékát az Innovációs Alapból, a fennmaradó 25 százalékot pedig a szén-dioxid-kibocsátási egységek idő előtti értékesítéséből kell biztosítani. Az eredeti terv része volt az is, hogy ahogy az a helyreállítási és ellenállósági eszköznél (RRF) is történt közösen vennének fel hitelt az uniós tagállamok, valamint további tőkét vonnának be a szén-dioxid-kibocsátási kvótákból is. Viszont ebbe Németország nem ment bele. A kialakult helyzetet a cseh pénzügyminiszter úgy kommentálta, hogy „tudom, hogy nem mindenki teljesen elégedett ezzel a kompromisszummal”.

A tervek szerint a tagállamok 2023 augusztusáig kérhetnének hiteltámogatást. Lehetőségük lenne arra, hogy a REPowerEU-kiadásokhoz a Just Transition Fundból és a brexit kiigazítási tartalékból származó egyéb juttatásokat is átcsoportosítsák. Az Európai Tanács emellett módosította a fővárosok közötti pénzelosztás úgynevezett elosztási kulcsát. Így figyelembe fogják venni a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőséget, a magasabb beruházási költségeket és az uniós kohéziós politika keretében már meglévő pénzügyi juttatásokat.

A németek borították be az ötletet

Németország kedden ellenállt annak a javaslatnak, hogy az energiaválság gazdasági következményeinek kezelésére új, uniós adósságot bocsássanak ki. Mint ismeretes, Olaf Scholz kancellár korábban már döntött arról, hogy hitelből finanszírozza a kialakult energiaválságot és egy akár 200 milliárd eurós pénzt juttatott a gazdaságába. Erre a piacokról bevont államkötvényekből lesz fedezete. Ugyanakkor Franciaország és Olaszország arra figyelmeztetett, hogy egy ilyen nagyszabású beavatkozás tisztességtelen egyensúlytalanságot teremthet az európai piacon.

Szerintük a német vállalatok államilag finanszírozott előnyre tehetnek szert az uniós versenytársakkal szemben.

Kedden a német lépésre válaszul a Brüsszelben tartózkodó francia és olasz biztosok nagyobb európai pénzügyi szolidaritásra szólítottak fel. Ezt azonban a németek gyorsan lesöpörték az asztalról, tehát nem lesz uniós közös hitelfelvétel, mint volt az RRF-nél.

Magyar álláspont

A magyar álláspontot Varga Mihály pénzügyminiszter képviselte kedden Luxembourgban. A pénzügyminiszter jelezte, hogy Magyarország egyetért azzal, hogy a tagországoknak segítséget kell nyújtani az orosz fosszilis energiától való függőség csökkentésében. Az Európai Bizottság által benyújtott javaslatot azonban Magyarország nem támogatta, mert a források szétosztásánál nem vették figyelembe, hogy mely tagországnak mekkora terhet jelent az orosz fosszilis energiától való függőség csökkentése.

A magyar miniszter szerint a kormány csak az igazságos forráselosztást tudja támogatni, ezért a cseh módosító javaslattal már egyetértett.

Varga Mihály felhívta a figyelmet: Magyarország számos olyan anyagi terhet visel, amelyet más tagország nem, és ezek a kihívások az orosz-ukrán háború árnyékában is erősödő problémát jelentenek. Az illegális migráció problémája egyre súlyosabb, a tegnapi magyar-osztrák-szerb csúcstalálkozó is hangot adott a kérdés fontosságának. A miniszter hozzátette, hogy a magyar határvédelmi kiadások már meghaladták a 600 milliárd forintot, az uniós hozzájárulás mértéke nem éri el a 2 százalékot, ezért szorgalmazzuk, hogy az Európai Unió vállaljon nagyobb részt a terhekből.

