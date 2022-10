A Honeycomb többségi tulajdonosa lett a 4iG

A Honeycomb rendelkezik a Brisk szoftver és az erre épülő Brisk médiatechnológiai platform kizárólagos felhasználási jogával. Az akvizíciót követően a nyugat-balkáni piacon – ahol ilyen, vagy ehhez hasonló szolgáltatás jelenleg még nem elérhető – megkezdődhet a rendszer értékesítése a hirdetői piac szereplői számára, szoros együttműködésben a régió kiemelt televíziós társaságaival − írta közleményében a 4iG.

A Honeycomb platformja egy automatizált, Magyarországon fejlesztett reklámminőség-ellenőrző, transzkódoló- és továbbítórendszer. A felhőalapú rendszer a digitális, lineáris vagy nonlineáris televíziós, azaz broadcastingpiacra optimalizált, multimédia-hirdetési tartalmak minőség-ellenőrzésére, transzkódolására, archiválására és kijátszási pontok felé történő továbbításra szolgál.

A 4iG csoport hosszú távú stratégiájának megfelelően a Honeycomb akvizíciója egy új képességgel gyarapítja a cégcsoport telekommunikációs ágazatát, amellyel a csoport szolgáltatásainak köre is tovább bővül. A képességgel egy olyan szolgáltatási piacra lép be a részvénytársaság, amely kiegészíti a meglévő szolgáltatásait, a cégcsoport üzleti és technológiai hátterével pedig hatékonyan tudja támogatni a rendszer további régiós fejlődését, illetve értékesítését is. Az akvizíció a versenyjogi eljárást követően 2022 végéig zárulhat