Még drágább lesz az üzemanyag

A Brent típusú olaj ára a hétfői bejelentéshez hasonlóan ismét megemelkedett, így pénteken újra drágul az üzemanyag a hazai benzinkutakon. A holtankoljak.hu közzétett adatai szerint a benzin piaci ára bruttó 7 forinttal emelkedik, a gázolajért pedig bruttó 16 forinttal kell többet fizetni. A piaci áron tankolók a következő átlagárakkal találkoznak október 7-étől a magyarországi kutakon:

95-ös benzin: 681,9 forint/liter

Gázolaj: 776,9 forint/liter

A drágulás csak a piaci árakat érinti, a 480 forintos hatósági árak 2022. december 31-ig érvényesek.

A legutóbbi árváltozást hétfőn jelentették be, melynek értelmében szerdától a 95-ös benzin ára bruttó 25 forinttal 674,9 forintra, a gázolaj ára pedig bruttó 18 forinttal 760 forintra emelkedett.

Mol: Semmi értelme az üzemanyag felhalmozásának

Orosz András, a Mol kiskereskedelmi igazgatója korábban közölte, hogy folyamatosan elemzik azt, hogy kell-e szűkíteni a hatósági áras üzemanyagra jogosultak körét. Legfontosabb feladatuknak pedig azt jelölte meg, hogy az év végéig ne alakuljon ki készlethiány.

Orosz András szerint a legjobb az, ha mindenki annyi üzemanyagot vesz, amennyire szüksége van, mivel így nem alakul ki hiány a töltőállomásokon.

Semmi értelme és indokolatlan is felhalmozni az üzemanyagot

– tette hozzá.

Hamarosan eljöhet a fapados benzinkutak ideje

Egy másik, korábbi cikkünkben arról is olvashatnak, hogy a hatósági ár okozta veszteségek miatt egyre fapadosabbá válhatnak a benzinkutak Magyarországon. A változás leglátványosabb jele az automatizáció lehet, így hosszabb távon elképzelhető, hogy a kisebb kutakon az autósoknak maguknak kell majd tankolniuk, és csak automatából tudnak vásárolni.

Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének alelnöke szerint a kisebb kutak jelenleg literenként 50-60 forint veszteséget szenvednek, ami egymillió liter üzemanyaggal számolva éves szinten 50-60 millió forint, míg a nagyobb töltőállomások kára 30 forint környékén van literenként. A hatósági ár okozta veszteségek miatt több benzinkút bezárt, de voltak olyanok is, melyek ki sem nyitottak. Az alelnök szerint nem az a kérdés, hogy hány kút zárt be, hanem az, hogy jelenleg mennyi benzinkút kényszer-nyitvatartott országosan.

Az alelnök azt is elmondta, hogy a benzinkutak üzemeltetői már kétségbeesett spórolásba kezdtek, így meleg víz helyett egyre több helyen hideg van a mosdóban, de többen már be is zárták a vécét, vagy be fogják zárni, illetve levették a kültéri világítást, és a fűtésen is spórolhatnak.