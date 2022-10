Amerika befeszült, újabb változás jön az olajtermelésben

2020 óta nem csökkentette ekkora mértékben a kitermelését az OPEC+, mint ahogy most tervezi. Ez elsőre jelentős mennyiségnek tűnhet, azonban a Bloomberg elemzése szerint ez enyhébb hatást fog gyakorolni a globális kínálatra. Több tagország már most is a kvótája alatt termel, így jelenleg is megfelelnek az új termelési határértékeknek, anélkül hogy valóban csökkenteniük kellene.

Amerikának ez egyáltalán nem tetszik

A szeptemberi termelési adatokon alapuló számítások szerint a napi kétmillió hordónyi arányos csökkentéshez az OPEC+ nyolc országának kellene visszafognia a termelését. Becslések szerint ez nagyjából napi 880 000 hordónyi tényleges csökkenést eredményezhet a tagállamoktól. A legjelentősebb OPEC-tag, Szaúd-Arábia várhatóan több mint ötszázezret vállal.

Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) A szervezetet 1960-ban alapították, döntéshozó szerve a tagországok kormányainak képviselőiből álló. Elsődleges célja a tagországok kőolaj-kitermeléssel kapcsolatos politikájának koordinálása. Tagjai többek között az alábbi országok: Algéria, Egyesült Arab Emírségek, Irán, Irak, Kuvait, Líbia, Szaúd-Arábia.

A döntéssel fennáll a veszélye annak, hogy újabb sokkot okoz a magas energiaárakon keresztül az inflációra, amellyel számos ország küzd a világban. Az Egyesült Államokat is bőszíti a lépés, amely a Fehér Háztól válaszlépésekkel is járhat. Mint ismeretes, Joe Biden amerikai elnök idén Szaúd-Arábiába látogatott, aminek egyik célja az volt, hogy magasabb kőolaj-kitermelést harcoljon ki.

A Bloomberg értesülései szerint szerdán az amerikai tisztviselők telefonon próbálták elérni az öbölmenti államoknál, hogy próbálják meg blokkolni a termelés csökkentésére irányuló lépéseket.

