Ma sincs jó formában a forint

Múlt kedden megemelte a jegybanki alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank, és aznap bejelentette a kamatemelési ciklus befejezését is. Ez pánikot okozott a befektetők körében, és vélhetően a magyar eszközök eladása miatt a forint gyengülését eredményezte. Az is nagy riadalmat okozott, hogy az MNB a korábbi prognózisoknál sokkal negatívabb jövőképet vázolt fel, arról nem is beszélve, hogy a nemzetközi pénz- és tőkepiacokon is borongós hangulat uralkodott.

Mindezeknek köszönhető, hogy a magyar fizetőeszköz meglehetősen gyengének mutatkozott, és szeptember utolsó hetében újabb mélypontokra került. A magyar deviza vesszőfutása október elején azzal folytatódott, hogy hétfőn az euróhoz képest újabb mélypontra jutott. A keddi fellélegzést követően úgy tűnik, hogy szerdán sem túl optimista a hangulat, mivel az euró árfolyama közép-európai idő szerint 13:41-kor 425,94 forinton állt, ezzel pedig hat fillérre volt a hétfőn napközben 425,99 forinton beállított történelmi csúcstól.

Úgy látszik, hogy az euró ezekben a napokban kezdi összeszedni magát, mivel rég fordult elő, hogy ne az amerikai dollár vagy ne a svájci frank legyen közelebb a mindenkori csúcsokhoz, hanem az euró.

Az amerikai dollár szerdán közép-európai idő szerint 13:40-kor 429,87 forinttal kis híján elérte a történelmi csúcsot jelentő 437,16 forintot. Ezzel kevesebb mint két százalékra állt a mindenkori csúcs alatt.

A svájci frank szerdán közép-európai idő szerint 13:41-kor 436,51 forintra megközelítette a történelmi csúcsot jelentő 444,6 forintot. Ezzel kevesebb mint két százalékra volt a mindenkori csúcstól.

