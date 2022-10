Rezsiválság: újabb uszodát kell bezárni, ezúttal Kőbányán

A Kőrösi Kulturális Központ bejegyzéséből derült ki, hogy a Kőbányai Gyermek és Ifjúsági Szabadidő Központ (KÖSZI) tanuszodáját „a megemelkedett fenntartási költségek miatt” október 10-től kezdve bezárják. Hozzátették azt is, hogy a bezárás alatt energiakorszerűsítési, belső karbantartási munkákat végeznek azért, hogy tavasszal már jobb körülmények közt nyithassanak ki.

A kulturális központ azt is hozzátette, hogy a tanfolyamokra váltott bérletek az újranyitás után felhasználhatóak lesznek, vagy a KÖSZI-nél visszaválthatóak. Néhány tanfolyamot pedig más helyre tesznek át.

A rezsiválság miatt több uszodát és medencét is be kellett már zárni az utóbbi hetekben. De arra is volt példa – bár nem Magyarországon –, hogy egy uszoda arra kérte a vendégeit: inkább otthon fürödjenek le, mert ezzel is csökkenthetik a rezsiszámlájukat.