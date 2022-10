Brutális felfordulás jön az ingatlanpiacon, lesznek, akik nagyot buknak

A szakértők szerint néhány hónapon belül a magyarországi ingatlanpiac is alkalmazkodik a nemzetközi piaci trendekhez. Ráadásul a rezsicsökkentés változása is lépéskényszerbe hozza a tulajdonosokat, hiszen akinek nincs pénze korszerűsíteni, az lehet, kénytelen lesz eladni az ingatlanát.

Csütörtökön a Forbes Money Summiton ingatlanpiaci szakértők mondták el a véleményüket a jelenlegi piaci helyzetről. Sándorfi Balázs, a Bankmonitor alapítója kiemelte, hogy „nincs olyan, hogy az ingatlanok ára nem csökkenhet”, és szerinte ez a magyar piacra is igaz, hiszen több befektetési forma és eszköz ára is csökken, mert hat rá a piac.

Az európai ingatlanpiacon később lesz árcsökkenés, míg az amerikai már korábban reagált. Magyarországon a különféle ingatlantámogatási rendszerek, támogatott hitelek révén bekerült a rendszerbe némi gőz, amit most ki kell engedni

– fogalmazott Sándorfi Balázs. Balla Ákos, a Balla Ingatlan tulajdonosa is úgy látja, fordulópont jön az ingatlanpiacon.

Szerinte eddig keresleti piac volt, hiszen volt lendület és támogatás az utóbbi négy-öt évben, most azonban átfordult a piac.

Ezt csak tovább támogatja, hogy a rezsiköltségek is szempontként jelentkeznek az ingatlanvásárláskor. Balla Ákos szerint az árak most még nőnek, de ez hamarosan csökkenésbe vagy stagnálásba csap át. Az áralkalmazkodás most Balla szerint gyorsabb lesz, mert a megemelt rezsiszámlák hamarosan megérkeznek, és hónapról hónapra jönnek, úgy fogalmazott, hogy

így gyorsabban reagál a piac, mert a rezsi drágulása rákényszeríti a tulajdonosokat, hogy lépjenek.

Úgy véli, akinek nincs célja az ingatlannal vagy nincs elegendő anyagi forrása a korszerűsítésre, az elad.

Szétszakad az ingatlanpiac

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője is látja már a válság előszelét, szerinte az utóbbi időszakban a kereslet és a kínálat nagyjából kiegyenlítette egymást. Úgy véli, az utóbbi egy-két hónapban azonban kinyílt az olló, és több a hirdetés, mint az érdeklődés, vagyis csökkent a kereslet.

Az első, megemelt rezsiszámlák után Balogh László szerint még nem mindenki lép rögtön, 2023 januárjában lehet az első nagyobb piaci mozgás.

Szerinte a piac kettészakadt energia szempontjából hatékony és nem hatékony ingatlanokra, és az energiahatékony ingatlanok ára nominális szinten nőhet, ugyanakkor reálértelemben bajban lehetünk, mert az elmúlt években a legnagyobb növekedést produkáló új lakások árai is kezdenek elmaradni a reálértékű drágulástól. A szakértő szerint befektetési szempontból óriási lehetőségek nyílnak: ha valaki nyomott áron megveszi a kedvezőtlen állapotú ingatlanokat és felújítja, energetikailag korszerűsíti és alacsonyabb rezsiköltségűként tudja eladni.

(Borítókép: Szabó Réka / Index)