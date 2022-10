Már nyilvános Orbán Viktor becsületbeli ügye, nem ezt vártuk

Azt követően, hogy Orbán Viktor az idősek világnapja alkalmából Facebook-oldalán bejelentette, hogy 2022-ben már másodszor fizet inflációs nyugdíj-kiegészítést a kormány (ehhez már november 10-től hozzájutnak az arra jogosultak – a szerk.), valamint a kormánynak lehetősége lesz idén is nyugdíjprémiumot adni, a Magyar Közlönyben szerdán késő este meg is jelentek az erről szóló rendelkezések, „A nyugellátások és egyes más ellátások 2022. november havi kiegészítő emelésér", valamint „A 2022. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról" címmel.

4,5 százalékos emelés, a vártnál több

A kormányfő az idén már másodszor kifizetett inflációs nyugdíj-kiegészítést azzal indokolta, hogy az uniós szankciók miatt egész Európában, így Magyarországon is egyre nagyobb a pénzromlás, ezért a lehető leggyorsabban, november 10. és 15. között már utalják is a pénzt. A közlönyben megjelentek alapján 4,5 százalékos emelkedésről van szó, ami januártól visszamenőlegesen jár. „A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (3) és (4) bekezdése alapján 2022. november 1-jétől, 2022. január 1-jei visszamenőleges hatállyal – a nyugellátások és egyes más ellátások 2022. július havi kiegészítő emeléséről szóló 161/2022. (IV. 28.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel – 4,5 százalékkal hivatalból kell emelni…" – írja a határozat. „Az e rendelet alapján emelendő, 2022. novemberre járó ellátásokat a jogosultak számára már emelt összegben kell folyósítani."

Akik pedig 2022-től jogosultak a nyugellátásra, novembertől kapják majd a magasabb összegű járadékot.

A 2021 végén a bekövetkezett pénzromlás nyilvánvalóan átírta a forgatókönyvet, azaz a 2022-es év 3,5 százalék helyett 5 százalékos nyugdíjemeléssel indult. Ismeretes, azóta két pótlólagos emelést is végrehajtottak, de év végén újabb emelésre készülhet a kormány. Erre erősít rá a Nyugdíjas Parlament elnöke is. Karácsony Mihály szerint akár 10 százalékos nyugdíjemelésre is szükség lehet. Kiemelte, az emelésnél figyelembe kell venni a január és augusztus közötti inflációt, ami 10,7 százalék, és a szeptember utáni várható pénzromlást is számításba kell venni, ami – szerinte – elérheti a havi 2 százalékot.

Orbán Viktor becsületbeli ügye

A Központi Statisztikai Hivatal szeptember 8-án közzétett gyorstájékoztatója szerint az év első nyolc hónapjában az előző év adataihoz képest a fogyasztói árak átlagosan 10,7 százalékkal, a nyugdíjas háztartások körében 10,6 százalékkal emelkedtek.

Ennek tükrében nagyjából 1,8 százalékos nyugdíjnövelés lett volna indokolt, amit végül túl is teljesített a kormány.

Azt tegyük hozzá azért, hogy az idei év végén 20 százalékos, vagy azt meghaladó fogyasztóiár-emelkedést valószínűsítenek a szakértők, tehát nem véletlenül tolhatott még az emelésen a kormány egy kicsit.

Ebben a hónapban egyébként nem csak a „becsületbeli ügynek számító” infláció-kipótlást végezték el, de nyugdíjprémium is érkezik. A jogszabály szerint ezt akkor kell kifizetni, ha meghaladja a 3,5 százalékot éves szinten a GDP-növekedés. Ezt, ahogy a Magyar Nemzeti Bank korábbi, optimista prognózisa mutatta, sikerül meglépni.

A nyugdíjprémiumot úgy kell kikalkulálni, hogy a novemberi nyugellátás összegének 25 százalékát (legfeljebb 20 ezer forint) összeszorozzák a most rendeletbe foglalt számmal, ez 0,5 százalék.

Külön eset, ha a jogosult több, nyugdíjprémiumra jogosító nyugellátásban „vagy a Tny. 6. § (4) bekezdése alapján azzal egy tekintet alá eső ellátásban is részesül, a nyugdíjprémiumot ezen ellátások együttes összege után kell kiszámítani”.

