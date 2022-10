Több mint ezer termék árát fagyasztotta be a brit Tesco és idén másodszor is béremelést adott a dolgozóknak a megélhetési válság miatt. A szupermarket-óriás arra figyelmeztetett, hogy éves forgalma a vártnál alacsonyabb lesz, mivel az infláció miatt a fogyasztók is kevesebbet költenek.