Egyre nagyobb bajban a Volánbusz

A Volánbusz Mercedes eCitaróinak már a beszerzése is érdekes volt, ugyanakkor az elektromos buszok karrierje később sem alakult túl jól és a 7,35 milliárdért vásárolt Mercedesek ritkán vannak forgalomban, inkább állnak, mint mennek. A Volánbusz szerint minden rendben van a budapesti agglomerációban közlekedő eCitarókkal – ahogy az a HVG összeállításából kiderült.

Még 2021. június 8-án írt ki közbeszerzést száz elektromos buszra a Volánbusz, ezek megvásárlását az Európai Beruházási Bank (EIB) hiteléből fedezték. A tender szerint száz új elektromos buszból hatvanat szétosztanának a hazai nagyvárosok között, a maradék negyven e-busz pedig a Volánbusz által üzemeltetett fővárosi agglomerációs vonalakra kerülne.

A szokásoktól eltérően a fél-egy év helyett mindössze két és fél hónapjuk volt a gyártóknak arra, hogy induljanak a tenderen. A 7,35 milliárd forintot érő megbízást, egyedüli indulóként, a Mercedes-Benz autóbuszok hazai importőrje, az Omnibus Hungária Kft. nyerte el.

Ezzel a modellel számos helyen volt probléma

Ahogy a lap összefoglalta, a Mercedes első elektromos autóbuszát, az eCitarót 2018 nyarán mutatták be és három évvel később már problémák is adódtak a típussal: 2021. június 6-án a hannoveri Üstra garázsában tűz keletkezett, itt öt Mercedes eCitaro és további négy más autóbusz is leégett.

A vizsgálat következtében teljesen át kellett alakítani ennek a busztípusnak a töltőberendezését.

Később a stuttgarti buszgarázs gyulladt ki, itt összesen 25 busz ment teljesen tönkre. Idén nyáron pedig a wiesbadeni közlekedési vállalat (ESWE) döntött úgy, hogy a jövőben már nem kéri a Mercedes elektromos buszait, ennek az volt az oka, hogy a cég szerint a buszoknak nagyon alacsony a hatótávolságuk. Továbbá gondot okozott Wiesbandenben az is, hogy a korábbi tűzesetek és más okok miatt sok volt a garanciális meghibásodás, így sokat állt az eCitaro-flotta.

A hatótávolság sem éppen csúcs

Jelenleg a Volánbusz budapesti agglomerációban közlekedő 40 darab Mercedes eCitaro busz nagyon rossz számokat produkál, hiszen eddig ebből a járműszámból 29 darab került ki a forgalomba, ami közel 70 százalékos arányt jelent – és ez a flotta legjobb napja. A többi hétköznapon ennél sokkal rosszabb számokat hozott. A lap szerint egy ennyire új flottától

bőven elvárható lenne a 90 százalék feletti kiadási arány.

Továbbá az átlagos napi hatótávolsága ezeknek a buszoknak 150 kilométer. A korábban szintén ebben a térségben közlekedő dízel MAN Lion’s City dízelbuszok bőven 250 kilométer fölötti teljesítményt tudtak – az eCitarók hatótávja a gyártó szerint egyébként szintén 250 kilométer. Mindebből jól látható, hogy a Volánbusznál ugyanaz a probléma, mint az ESWE-nél, az eCitarók messze nem hozzák a Mercedes által ígért hatótávot.

A Volánbusz az alábbi választ küldte a kérdésekre: „A Zöld Busz Programban elnyert támogatás egyedülálló lehetőséget biztosít arra, hogy a Volánbusz a fővárosi agglomeráció, valamint Székesfehérvár, Győr, Zalaegerszeg, Eger, Szolnok és Szeged legidősebb, elavult környezetvédelmi besorolású motorokkal szerelt autóbuszait ne hagyományos, dízelüzemű járművekre, hanem korszerűbb, a jövő technológiáját képviselő zöldautóbuszokra cserélhesse.

A megkereséssel érintett Mercedes eCitaro típusú, szóló, alacsony padlós, kéttengelyes, elektromos hajtású autóbuszok 28 ülő és 50 álló utas egyidejű szállítására alkalmasak, és egy feltöltéssel a forgalmi, domborzati és időjárási körülményektől függően átlagosan 160 kilométert képesek megtenni.

Az e-buszok a fővárosi rendszerbe integrált Volánbusz-járatok útvonalán álltak szolgálatba 2022 elején, emellett rendszeresen ellátnak bemutató jellegű feladatokat.

A töltőinfrastruktúra kiépítése során a Volánbusz, valamint a töltőberendezések üzemeltetését végző Mobiliti Volánbusz Kft. a műszaki, forgalmi és területi adottságok, valamint a gyártói ajánlások alapján járt el, így az agglomerációs kiszolgálásban immár töb, mint 30 töltőberendezés vesz részt.”

(Borítókép: Kovács Attila/MTI)