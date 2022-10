Dinamikusan fejlődik a mezőgazdasági géppiac

Feldman Zsolt, az Európai Mezőgép Forgalmazók Szövetségének eseményén kijelentette, hogy a szervező MEGFOSZ (Mezőgazdasági Eszköz-és Gépforgalmazók Országos Szövetsége) és a kormány között szoros szakmai partnerség működik, hiszen az európai és a magyarországi agrárium akkor tud erősebbé válni, ha a kormányzat, a gazdálkodók és a mezőgazdaság ipari-szolgáltatási háttere képes közösen gondolkodni és együttműködni.

Azt is elmondta, hogy a MEGFOSZ Magyarországon az edukáció kérdéskörében is példamutató tevékenységet folytat, hiszen a fiatalok számára a „Legyél Te is agrárgépész!” programon keresztül népszerűsíti az agrárgépész szakmát és növeli a nem egyszerű munkaerő-piaci körülmények között a hivatás presztízsét.

Nagy hangsúlyt fektetnek a digitalizációra

Az Agrárminisztérium a 2023-ban induló új agrártámogatási ciklusban is erős hangsúlyt fektet a technológiai megújulásra és a digitalizációra – folytatva a 2021-ben indult nagyszabású mezőgazdasági és élelmiszeripari beruházási programot.

Az európai és a magyarországi agráriumot érintő minden nehézség ellenére 2021-ben 800 millió euró értékben vásároltak új mezőgazdasági gépeket és eszközöket a magyarországi gazdálkodók. Ez a trend idén sem csökkent, hiszen 2022 első felében 400 millió eurót meghaladó értékesítés volt tapasztalható.

Feldman Zsolt rendkívüli fontosságúnak jelölte meg az európai élelmiszer-ellátási biztonságot és élelmiszer-szuverenitás kérdéskörét. A cél az, hogy az európai gazdaságot sújtó energiaválság és az elmúlt időszakban megszakadt ellátási, értékesítési láncok, valamint az ebből fakadó bizonytalanság mihamarabb eloszoljon a mezőgazdasági termelők számára is.