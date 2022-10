Sötét felhők gyülekeznek a világgazdaság egén. A bankok, a vállalatok és a lakosság előtt is kihívásokkal teli időszak áll – mondta Trippon Mariann, a CIB Bank vezető elemzője a Magyarok a Piacon Klub által szervezett Gazdasági Körkép konferencián. A rendezvényen Benk Szilárd, az Eximbank főközgazdásza borúlátó bankokra, illetve szigorodó hitelezési feltételekre hívta fel a figyelmet. Továbbá arról is szó esett, hogy kulcsfontosságú minél előbb magunk mögött hagyni az orosz energiafüggőséget.

Pánik és idegeskedés

Trippon Mariann szerint a jelenlegi környezetben minden gazdasági régió lassul, és most még Kína sem teszi meg azt a szívességet, hogy végső fogyasztóként keresletet generál. Az ázsiai nagyhatalom is komoly gondokkal küzd, a zéró Covid politika, az ingatlanpiaci problémák jelentősen fékezik a növekedést, és a korábbi periódusokkal szemben most a gazdaságpolitikának is kisebb mozgástere/hajlandósága van a gazdaság stimulálására.

Az Egyesült Államok még relatíve jó bőrben van, de az adatok a tengerentúlon is lassuló gazdasági környezetet vetítenek előre, elég nagy az esély a következő negyedévekben egy recessziós periódusnak.

Az euróövezetben jóval nagyobb a gáz. A beszerzésimenedzser-indexek harmadik negyedévre vonatkozó adatai azt mutatják, hogy az euróövezet már recesszióba csúszott. Ez pedig a magyar exportszektorra is hatással van, hiszen épp az euróövezet a magyar export legfőbb felvevőpiaca.

A lassuló növekedés/recesszió mindenhol magas inflációval párosul, amelyre a jegybankok agresszív, orrnehéz szigorítással reagálnak – mondta az elemző. A kamatemelések a gazdasági aktivitás fékeződése ellenére az év végéig még mindenképp folytatódnak, a Fed irányadó rátája év végére négy százalék fölé kerülhet, és a recessziós környezet ellenére az Európai Központi Bank is folytatja kamatemelési ciklusát.

A magyar gazdaság kilátásai

A makrogazdasági és piaci kilátásokról beszélt Trippon Mariann, a CIB Bank vezető elemzője, aki egyből megadta a választ arra, hogy milyenek a kilátások: bizonytalanok. „Kihívásokkal teli negyedévek állnak előttünk banki, vállalati és lakossági szinten is” – mondta. 2023-ban olyan kihívásokkal kell megküzdenie a magyar gazdaságnak, mint például a lassuló gazdasági növekedés, a romló munkaerőpiaci helyzet, a magas kamatkörnyezet és infláció, valamint volatilis, de inkább gyenge forintárfolyam.

A magyar gazdaság összes motorja együtt áll le, és ezt 2023-ban a külső környezet sem lesz képes kompenzálni

– mondta.

A magyar gazdaság növekedése drasztikusan csökken – foglalta össze Trippon Mariann. Az év első felében még bivalyerős volt a magyar GDP, amelyben nagy szerepe volt a választások előtti költségvetési pénzesőnek. Ez óriási lökést adott a fogyasztásnak, valamint a támogató külső gazdasági környezetnek. Az előttünk álló időszakban búcsút inthetünk ennek a támogató gazdasági környezetnek.

Mindehhez jön még egy makacsul magas infláció, ami az idei év átlagában 14 százalék lehet, és a jövő év elején sem lesz alacsonyabb.

A CIB Bank számításai szerint 2023 első negyedévében húsz százalék körül is alakulhat a pénzromlás mértéke, és csak jövő ősszel várható először csökkenés.

Az év utolsó hónapjaiban találkozhatunk egy számjegyű inflációval, de éves átlagban bőven tíz százalék feletti pénzromlással számolhatunk.

Az MNB a versenytársak fölé ment, a forint alulteljesít

A romló inflációs helyzetre a magyar jegybank is erőteljes szigorítási ciklussal reagált, és a régiós versenytársaknál jóval magasabban, 13 százalékon zárta a kamatemelési ciklust.

Ahogy a forint mozgása is eltér a régiós versenytársdevizákhoz (lengyel złoty, cseh korona) képest, a magyar fizetőeszköz folyamatosan alulteljesít. Trippon Mariann szerint ebben a globális tényezők mellett országspecifikus faktorok, az orosz energiahordozók irányába való átlagnál nagyobb kitettség, továbbá a masszív külkereskedelmi (és folyófizetésimérleg-) hiány is hozzájárul. Így rövid távon érdemi forinterősödésre nem számítunk, jövő év végére azonban kedvező esetben újra 400 alá bukhat az EUR/HUF kurzus.

Erőteljes lendületvesztés prognosztizálható

Mindezek hatására a magyar gazdaság erőteljesen veszíteni fog a lendületéből.

Jövőre várhatóan csökkenni fog a fogyasztás.

A beruházások csökkenése is várható a magán-, a vállalati, valamint az állami szektorban is.

A nettó export is lefelé húzza a növekedést.

A munkaerőpiac – bár stabil lábakon állva néz szembe az előttünk álló időszakkal – romlani fog, kérdés, hogy a vállalatok hogyan reagálnak az őket érő kínálati-keresleti sokkokra.

Várhatóan marad a magas kamatkörnyezet, ami visszafogja a hitelkeresletet.

Borúlátó bankok, szigorodnak a hitelezési feltételek

A bankok és a vállalkozások sincsenek jó helyzetben a hitelezési piacon az előttünk tornyosuló recesszív gazdasági környezetben. A nemzetközi pénzpiaci helyzet egyre csak fokozódik, amelynek hatására szigorodnak a hitelezési feltételek – mondta Benk Szilárd, az Eximbank főközgazdásza.

Kiemelte:

igencsak romló tendenciát mutatnak a világgazdaság fő szereplőinek növekedési előrejelzései, amelyek egyre kedvezőtlenebb képet vetítenek az elkövetkező időszakról.

Benk Szilárd szerint nem látható arra utaló jel, hogy az ellátási láncok valaha is visszatérnének a járvány előtti állapotukba. Háború, infláció, emelkedő kamatkörnyezet és energiaárak sokkolják a piacot, és még a koronavírus-járvány hatásai is érződnek. Ez pedig világszerte a pénzügyi kondíciók szigorodásával jár. A bankok már elkezdtek szigorítani az árjellegű feltételeken (hiteldíjak, spreadek, kockázati prémiumok), de előretekintve további intézkedésekre számíthatunk, hasonló várható a nem árjellegű feltételeknél, például szigorodnak a monitoringkörülmények.

A bankok a hosszú lejáratú hitelek iránt csökkenést, ugyanakkor a forgóeszköz- és egyéb lejáratú hitelek iránt fokozódó keresletet érzékelnek – mondta Benk Szilárd, aki szerint hosszabb távon a banki portfóliók minőségének romlására lehet számítani.

Benk Szilárd szerint „azok a kis- és középvállalkozások, akiknek már van (kedvező és/vagy fix áron beszerzett) hitelük, örülnek, azonban akiknek nincs, de szeretnének igényelni, azok aggódnak”.

Kitért az Eximbank szerepére, amely állami garanciával nyújt államilag támogatott hiteleket. A pénzintézet kizárólag azokra a vállalatokra koncentrál, akik valamilyen módon kötődnek az exporthoz. A bank megoldást kínál a vállalatok növekedésének támogatására, a cég aktuális életciklusához igazított ajánlatot közvetít – többek között projekthitelt, befektetési, beruházási vagy forgóeszközhitelt.

Emellett kiemelten támogatják azokat a vállalatokat, akik zöld célokra fókuszálnak, fenntartható fejlesztésekben vagy exportfinanszírozásban gondolkodnak, vagy olyan beruházásban, amely fenntarthatósági célokhoz kapcsolódik.

Két nehéz tél elé nézünk

Az orosz–ukrán háború energiapolitikai következményeiről beszélt a konferencián Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa, aki szerint az előttünk álló téli hónapok nem lesznek könnyűek.

2023 első felében várhatóan nem érkezik gáz Magyarországra Oroszország felől, a rendelkezésre álló mennyiséget pedig most télen elhasználjuk, így „a jövő téli energiának nem igazán látjuk a fedezetét”. Várhatóan a globális földgázkereskedelem 12-13 százalék tűnik el bő egy év alatt.

A szakértő azt is elmondta, hogy hiába is jönne több gáz Magyarországra, mivel a tárolók tele vannak, nem is tudnánk hol tárolni.

Európa célja, hogy függetlenítse magát az orosz gáztól. Deák András szerint 2025-re átalakul a gázszállítási térkép, alig lesz benne orosz export.

A németek szerint 2024-re tudják magukat függetleníteni az orosz gáztól, a lengyelek terveik szerint még ebben a hónapban leszámolnak vele, az olaszoknál folyamatban van a leválás, míg a bolgárok 2024-2025 környékén mondhatnak búcsút az Oroszország felől érkező gáznak.

Nem lehet kizárólag orosz csövön maradni

Addig is azonban, ha az oroszok adnak gázt: vegyél. Ha nem adnak, spórolj, váltsd ki

– mondta Deák András. Hozzátette: nem lehet kizárólag orosz csövön maradni, de 2024-ig nem lesz más.

A szakértő szerint nem célszerű szénnel kiváltani az orosz energiát. A megújuló energiaforrások azonban még gyerekcipőben járnak itthon. A hazai energiafelhasználás mindössze két százalékát teszik ki, míg az unióban ugyanez 4,5 százalék.

Magyarország kivételezett helyzetben van, Oroszország ugyanis az Európai Unió országai közül egyedül nekünk ad még – úgy-ahogy – gázt. Deák András szerint azonban érdemes feltenni a kérdést, hogy mi az ellátás politikai ára, és meddig vállalható fel ez a kivételezett helyzet a jelenlegi konfrontációs környezetben.

Arra a kérdésre, hogy mit javasol a vállalatoknak a jövő évre, frappánsan hozzátette: vegyenek fel energetikai szakembert.

(Borítókép: Index)