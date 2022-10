Szijjártó Péter: A kormány legfontosabb céljai nehéz helyzetben is változatlanok

Az ukrajnai háború és a szankciók miatt előálló nehéz gazdasági helyzet sem tántoríthatja el a kormányt legalapvetőbb céljai teljesítésétől, így a teljes foglalkoztatás, az alacsony adók és a beruházásösztönzési rendszer fenntartásától – szögezte le a tárca közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A tárcavezető a SAG-AutoNet Kft. üllői csarnokavató ünnepségén üdvözölte, hogy a beruházás nyomán regionális autóalkatrész-elosztóközpont jön létre, ahonnan kilenc ország műhelyeit szolgálják majd ki.

Magyarország komoly logisztikai képességei

A miniszter kiemelt jelentőségűnek nevezte a projektet, aminek köszönhetően tovább javulnak a magyar autóipar pozíciói és működési feltételei. Emlékeztetett arra, hogy a szektor a magyar gazdaság gerincoszlopa, hazánk ipari kibocsátásának 30 százaléka ehhez köthető,

az autóalkatrészek exportjában például Magyarország a világranglista 15. helyén áll. A svájci tulajdonosi hátterű csoporthoz tartozó vállalat 18 milliárd forint értékű beruházásához az állam 1,4 milliárd forint támogatást nyújtott, így segítve 130 új munkahely létrehozását.

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy kevesebb mint három év alatt kétszer is teljesen a feje tetejére állt a világgazdaság, ami komoly változásokat hozott a logisztikai és az autóipari ágazatban. Magyarország földrajzi elhelyezkedéséből fakadóan mindig is komoly logisztikai képességekkel rendelkezett, elvileg.

Csakhogy ez infrastruktúra nélkül fabatkát sem ér, de az elmúlt több mint egy évtized fejlesztései nyomán Magyarország ma már a harminc legkedvezőbb körülményeket kínáló ország közé került

– közölte a miniszter, és hozzátette: Magyarországon több mint 900 svájci cég csaknem 35 ezer embernek ad munkát, a kétoldalú kereskedelmi forgalom értéke pedig tavaly megközelítette a kétmilliárd eurót.

Konzekvens gazdaságpolitika nehéz gazdasági helyzetben

A külügyminiszter leszögezte, hogy a háború és a szankciók miatt előállt rendkívül nehéz gazdasági helyzet sem tántoríthatja el a kormányt attól, hogy teljesítse legalapvetőbb gazdaság- és társadalompolitikai céljait.

Vannak olyan nagy céljaink, amelyek ügyében nem ismerünk semmifajta kompromisszumot. A teljes foglalkoztatás fenntartása, Európa legalacsonyabb adóinak megőrzése, és Európa leggyorsabb és leghatékonyabb beruházásösztönzési rendszerének működtetése továbbra is ott van a legfontosabb feladataink között

– jegyezte meg Szijjártó Péter, aki szerint a magyar gazdaság az európai recessziót csak úgy tudja elkerülni, ha továbbra is újabb és újabb beruházások érkeznek, jönnek létre hazánkban. Az éves beruházási rekord már mostanra megdőlt.





