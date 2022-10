Megint földhöz vágták a forintot, itt vannak az új csúcsok

Még soha nem volt olyan drága a dollár, mint hétfő reggel. 9 óra után pár perccel 437,5-ig emelkedett a jegyzés, a korábbi csúcs 437,4 volt. A forint az euróval szemben minimálisan gyengült, jelenleg 425-ös árfolyam környékén van a forint. A magyar deviza történelmi mélypontja 426,3-nál van, ha tovább romlik a hangulat, akkor akár ennek is meg lehet még hétfőn az új csúcsa. 9.44-kor történelmi mélypontra gyengült az euró jegyzése is 426,7 forintnál is járt.

Mindenki az inflációs adatokat várja

Jelenleg a gazdasági szereplők a kedden megjelenő szeptemberi inflációs adatra figyelnek. Az index által megkérdezett elemzők várakozásai szerint 20 százalék körüli szintre emelkedhetett szeptemberben a drágulás üteme.

Komoly megugrásra lehet számítani a szeptemberi inflációs adatokban, ez előre borítékolható Virovácz Péter, az ING makrogazdasági elemzője szerint. Ennek a legfőbb oka az, hogy a KSH a szeptemberi adatban számolja el először a rezsicsökkentés változtatását. Az inflációs hatás mértékéről már a Magyar Nemzeti Bank is közzétett egy becslést: kizárólag a rezsicsökkentés megváltoztatása 3 százalékponttal növeli meg a szeptemberi inflációs mutatót.

Az elemző szerint több, az inflációt felhajtó hatással is számolni kell: egyrészt folytatódhatott a feldolgozott élelmiszerek áremelkedése, valamint az aszály miatt vélhetően a feldolgozatlan élelmiszerek áremelkedése is erősödhetett. A mezőgazdasági termelői árak csaknem 51 százalékkal nőttek éves bázison júliusban. A fogyasztói árak emelkedését még három tétel befolyásolja:

az egyik a fővárosban átalakított parkolási díjfizetési rendszer; habár csekély ezen tétel súlya a fogyasztói kosárban, az extrém áremelkedés miatt ezzel nagyjából 0,5–1 százalékpont rakódhat rá az inflációs mutatóra;

a másik a telefon-, internetszolgáltatás drágulása, amely szintén újabb tizedeket adhat hozzá az általános áremelkedési ütemhez;

a harmadik pedig a forint gyengülése.

MINDEZEKET FIGYELEMBE VÉVE SZEPTEMBERBEN 19,9 SZÁZALÉKRA UGORHAT AZ INFLÁCIÓS MUTATÓ AZ ING ELEMZŐJE SZERINT.

Az infláció emelkedése még egy ideig velünk maradhat – vélik egyhangúan az Index által megkérdezett elemzők, akik szerint a következő hónapokban hasonlóan nagy ütemű gyorsulásra már talán nem kerül sor, ugyanakkor jó pár hónapig velünk maradnak a magas árak. Virovácz Péter összességében az év végére már a 21 százalékot is megközelítő fő inflációs mutatóval számol.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)