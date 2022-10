Drágább lett a mozijegy, mint egyhavi Netflix

Általában decemberben szokott jegyárat emelni az ország legnagyobb mozihálózata, a Cinema City, most azonban úgy tűnik, ezt már az ősz folyamán megtették. Legutóbb 2150 forintba került egy teljes árú mozijegy a fővárosi egységeinek 2D-s vetítéseire, amely immáron 2500 forintig drágult,

ez pedig csaknem 17 százalékos emelést jelent.

Az online vásárlóknak ez az összeg további 120 forint kényelmi díjjal egészül ki – írja a Forbes.

A prémium szolgáltatások közül a VIP-jegyek ára nőtt meg igazán: egy 2D-s filmre 6950 helyett 8350 forint a film előtti korlátlan büfét kínáló vetítés. 3D-s filmnél ez az ár 7500-ról 8950-re módosult.

A kenyérhez képest „elenyésző” az áremelkedés

Buda Andrea, a Cinema City marketing- és PR-igazgatója a Világgazdaságnak arról beszélt, hogy a VIP-jegyek 1400 forintos áremelése az egyetlen kiugró kivétel, de ez az ételek és italok beszerzési árának is köszönhető.

Ha úgy nézzük, hogy a kenyér ára 1000 forinthoz közelít, vagy egy 2 deciliteres tejföl, ami minden magyaros étel alapanyaga, 500–700 forint között mozog, vagy a napi szinten használt élelmiszerek ára szintén több száz forinttal változik hetente, úgy ez még egy kismértékű emelésnek számít

– felelte a lap kérdésére Buda Andrea.

Elkényelmesedtek a nézők, inkább otthon filmeznek

A koronavírus-járvány hatásai még mindig érezhetők a moziláncoknál. A pandémia miatt a mozik egy része bezárt (vagy kisebb kapacitással üzemelt), a közönség pedig rászokott az otthoni filmezésre.

Augusztus végi cikkünkben arról írtunk, hogy a Cinema City anyavállalata, a Cineworld fontolóra vette a csődvédelem lehetőségét, mert olyan kasszasikerekkel sem sikerült visszacsábítani a nézőket a filmvásznak elé, mint a Daniel Craig nevével fémjelzett James Bond-filmek záró felvonása, a Top Gun: Maverick vagy a legújabb Thor-film.

A vidéki mozik árai is emelkedtek, 1950 és 2300 forint között alakulnak a 2D-s vetítések (a szerdai kedvezményes napok 1500–1750 forint között vannak). A budapesti moziárak viszont már a havi streaming-előfizetések összegét is túllépik, hiszen a Netflix és a Disney+ ára is 2490 forint, az HBO Max havidíja pedig 2390 forint. Mindez azt eredményezheti, hogy az eddig is csökkenő tendenciát mutató mozilátogatási adatok tovább romolhatnak.

