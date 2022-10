Ezt megérzi a pénztárcánk: durvább lesz az élelmiszer-drágulás, mint gondoltuk

Az előzetes becslések alapján a megszokott 6-9 millió tonna helyett „csupán” hárommillió tonna kukoricát takaríthatnak be idén Magyarországon, így szükség lesz legalább kétmillió tonna import kukoricára. Hogy emiatt mennyivel emelkednek az élelmiszerárak, a következő hónapokban dől el, mondta Kovács Nóra, az Agrárszektor.hu főszerkesztője.

Az éves belföldi szükséglet 4-5 millió tonna kukorica szokott lenni, ezért van szükség az importra, ami Ukrajnából érkezhet, amely óriási kukoricaexportőr. Magyarországra eddig egymillió tonna érkezhetett, ráadásul olcsóbban, mint a magyar termés, jelezte a szakértő.

Megdrágult a kukorica, miután a háború kirobbant, illetve már sok éve tart a kukorica árának emelkedése. Az állattartók egyre nagyobb nehézségekkel küzdenek, a magas energiaárak is sok mindent befolyásolhatnak, mutatott rá Kovács Nóra.

Szomorú a jövőkép

„A már most tartó élelmiszer-drágulás még durvább lesz, de az, hogy mennyivel fognak megemelkedni az árak, az majd csak a következő hónapokban fog kiderülni, többek között azért is, mert az állattartóknak most jártak le az áramszerződései” – idézte az Infostart az Agrárszektor.hu főszerkesztőjét.

Kovács Nóra szerint a húsok és más állati termékek is drágulni fognak, emiatt változhatnak a fogyasztói szokások, kevesebben fogják – mondjuk – a túrót, a húst választani, mert nem fogják tudni megfizetni – fűzte hozzá.

A baromfi a legtakarmányigényesebb állat idehaza, így itt fog a leginkább visszacsapódni az áremelkedés – jelezte a szakértő.

(Borítókép: Aszály sújtotta kukorica a Bodrogközben 2022. augusztus 16-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)