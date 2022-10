Megesett Putyin szíve Európán, de nem mindenki örül neki

Nem hagyná megfagyni Európát az orosz elnök, azonban – mint fogalmazott – az EU térfelén pattog a labda. Több javaslattal is előállt Vlagyimir Putyin, mint kiderül, nem mindenki vevő rájuk. Németország szerint megbízhatatlan Moszkva a gázszállítás területén, Ankara azonban kiáll Oroszország becsületessége mellett.

Oroszország készen áll arra, hogy továbbra is gázt szállítson Európának az Északi Áramlaton valamint Törökországon keresztül – mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán, az orosz energiahét fórumán.

Szerinte Oroszország az Északi Áramlat egyik ágán keresztül továbbra is képes gázt szállítani az EU-ba, amely továbbra is működőképes. Elmondása szerint a sérült ágak javítása lehetséges, de ezeknek csak akkor van értelme, ha használni is fogják azokat.

Új gázvezeték épül, csak nem Európába

Az orosz államfő azt is bejelentette, hogy hamarosan megkezdi a Szibéria Ereje 2 gázvezeték és annak mongóliai szakasza, a Szojuz-Vosztok építését.

A lehető leghamarabb létrehozzuk az ehhez szükséges kulcsfontosságú infrastrukturális létesítményeket, és megkezdjük az építésüket

– mondta Putyin, majd megjegyezte, hogy megkezdődik a nemzeti gázszállító rendszer ázsiai és európai szegmensének összekapcsolása. Elmondta továbbá, hogy a cseppfolyósítottföldgáz-terminálok (LNG-terminálok) projektjeinek támogatása folytatódni fog.

Török központ?

A szállításokkal kapcsolatban Vlagyimir Putyin egyértelműen kijelentette, hogy Oroszország nem fog energiaforrásokat szállítani olyan országoknak, amelyek árplafont szabnak ki, különösen az olajra. Mint fogalmazott:

A labda, ahogy mondani szokták, az EU térfelén pattog. Senkit nem korlátozunk sehol, beleértve azt is, hogy az őszi és téli időszakban hajlandóak vagyunk további mennyiségeket szállítani.

Az orosz elnök javaslatot tett arra is, hogy a Török Áramlat legyen a fő szállítási útvonal Európába. a tervek szerint Törökországban hoznának létre egy jelentős gázcsomópontot Európa számára. „Ha persze partnereinket ez érdekli” – tette hozzá.

Németország nem vevő Putyin ajánlatára

A német kormány a feszült gázellátási helyzet ellenére azonban kizárta az Északi Áramlat vezetéken való szállítást. Christiane Hoffmann, a német kabinet szóvivője a szerdai sajtótájékoztatóján elmondta: az uniós szankciós intézkedések nem jelentenek embargót a gázszállításokra, ezért

Oroszország szerinte már az Északi Áramlat vészhelyzete előtt is akadálytalanul szállíthatott volna gázt Németországba.

„Függetlenül a két vezetéknél elkövetett esetleges szabotázstól, kénytelenek vagyunk kijelenteni, hogy Oroszország többé nem megbízható energiaszállító” – érvelt Hoffmann.

Törökország nyitott

Fatih Dönmez török energetikai és természeti erőforrások minisztere szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök javaslata, miszerint Törökországban gázközpontot kellene létrehozni, megvalósítható.

Vlagyimir Putyin orosz elnök javaslatát átfogóan meg kell vitatni. Szerintem azonban megvalósítható. Oroszország már korábban is sikeres infrastrukturális projekteket hajtott végre hazánkban

– mondta Dönmez. Ugyanakkor megjegyezte, hogy „túl korai lenne megmondani, milyen módon jönne létre a csomópont, mivel ez a javaslat új Ankara számára”.

A miniszter emlékeztetőül elmondta, hogy Törökország hosszú távú gázmegállapodásokat kötött a régió országaival. „És a beszállítóink részéről sem volt semmilyen problémánk. Voltak nehéz időszakok, de Oroszország mindig megbízható beszállítónk maradt. Hálás vagyok orosz kollégáimnak, hogy fenntartják ezt a stabilitást” – mondta a török energetikai miniszter.

Putyin szerint Európa visszatért a középkorba

Az Európába irányuló hosszú távú gázszállítások árai háromszor-négyszer alacsonyabbak a piaci áraknál. A jelenlegi gázármechanizmus idén 300 milliárd eurós veszteséget okoz Európának, ami az euróövezet GDP-jének mintegy 2 százalékát teszi ki – ismertette az adatokat Putyin.

Ha az energiaárak magasak, Európa egyszerűen „pénzt fog nyomtatni” – vélekedett. Rámutatott,. hogy az európai átlagemberek villany- és gázszámlája egy év alatt több mint háromszorosára nőtt.

A lakosság, akárcsak a középkorban, elkezdett télire tűzifát felhalmozni. Oroszországnak ehhez semmi köze. És folyamatosan megpróbálják a saját hibáikat valaki másra, ebben az esetben Oroszországra fogni. Ez a saját hibájuk, ezt még egyszer hangsúlyozom

– mondta az orosz elnök.

Hiányhoz vezethez az ársapka

Az olajjal kapcsolatban is elmondta véleményét Vlagyimir Putyin; szerinte orosz olajra tervezett árplafon bezetése üzemanyaghiányhoz fog vezetni, és semmilyen beavatkozás vagy az olajtartalékok felszabadítása nem fogja orvosolni az ilyen intézkedések következményeit. Az orosz elnök világossá tette, hogy nem szállít azoknak az országoknak, amelyek korlátozzák az olajárakat.

Mi nem fogunk a saját kárunkra cselekedni

– hangsúlyozta. Hozzátette, hogy „egyes nyugati politikusok kalandos döntései tönkreteszik a globális piacgazdaságot: valójában emberek milliárdjainak jólétét veszélyeztetik”.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin 2022. október 5-én. Fotó: Gavriil Grigorov / Sputnik / AFP)