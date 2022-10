Ezeket a cégeket nem zavarja Putyin háborúja

Ukrajna februári megtámadása után több mint ezer multi jelentette be, hogy a szankcióknál nagyobb mértékben vagy akár teljesen felhagy oroszországi tevékenységével. Egy részük mindezt határozatlan időre jelentette be, mások pedig addig, amíg az orosz invázió véget nem ér.

Azonban így is több száz olyan multi maradt az országban, amelyek ugyanúgy próbálják folytatni ottani üzleteiket, mintha mi sem történt volna. A Yale Egyetemen nyílt adatbázisban vezetik, hogy melyek ezek a cégek, így nem maradhat titokban a kutatók és a fogyasztók előtt sem.

Akadnak köztük amerikai pénzügyi cégek, mint például a Goldman Sachs bank, a közösségi pénzgyűjtésen kereső Patreon, az üzemanyagkártyákkal és más fizetési megoldásokkal foglalkozó Fleetcor vagy az egészségügyi információs szolgáltatásokból élő IQVIA – írja a Szabad Európa.

Magyar cégek is vannak a felsoroltak között:

a Mol-csoport olajvállalat,

a Richter gyógyszercég,

a Herendi porceláncég

és a Sanatmetal gyógyászati implantátumokat gyártó cég.

A Mol-csoport korábbi rekordjai sokszorosát keresi jelenleg az orosz olajon, így egyértelmű, hogy ők sem tervezik a kivonulást. A Mol rekordhasznaiból a kormány is részesül, ebből ugyanis fedezni tudják a hatósági üzemanyagárak okozta veszteségeiket is.

A Richter és a Vöröskereszt

A Richter vezérigazgatója, Orbán Gábor szerint „a gyógyszerhez, terápiához hozzáférés alapjog, hasonlóan ahhoz, ahogy a Vöröskereszt munkáját sem kérdőjelezi meg senki a konfliktuszónákban”. Ezzel szemben viszont egyáltalán nem minden gyógyszerhez vagy bármilyen terápiához való hozzáférés alapjog. Az Európai Unió polgárai csak „az egészségügyi ellátás minimális szintjéhez való hozzáférésre” jogosultak.

A Richter nagyon sokat keresett azon, hogy folytatta oroszországi üzletelését: az idei első félévben 25 százalékkal, tízmilliárd forinttal több bevételt ért el, mint tavaly.

A nagy gyógyszermultik jó része komolyan korlátozta tevékenységét: megszüntették oroszországi marketingjüket vagy gyártásukat, vagy az oltásokra és életmentő szerekre szűkítették szállításukat.

A Richter pr- és kormányzati kapcsolatok osztálya szerint az oroszországi értékesítés felfüggesztése ellentétes lenne az egész gyógyszeripar küldetésével, amely „az emberi egészséget védi világszerte”.

A cég állítása szerint Oroszországban 12 millió ember vásárol Richter-termékeket, többségüknek valamilyen krónikus betegsége van.

Az Oroszországban továbbra is üzletelő vállalatok közül a legtöbb kínai, ami papírforma azok után, hogy a kínai vezetés még szavakban sem ítélte el Putyin háborúját. Az orosz piacon a bankoktól kezdve az építőipari cégeken át megtalálható az olyan hatalmas kereskedőcég is, mint az Alibaba. Az ipari cégek tekintetében a német vállalatok közül is sok döntött úgy, hogy folytatni akarja oroszországi üzleteit.

(Borítókép: A Mol Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. bejárata Budapesten 2016. február 2-án. Fotó: Stiller Ákos / Bloomberg / Getty Images)