A vártnál is nagyobb, rendkívüli nyugdíjemelés jöhet januárban

Varga Mihály pénzügyminiszter egy háttérbeszélgetésen közölte, hogy mekkora inflációra számítanak a jövő évben. Az új adatokból az is következik, hogy januárban jóval nagyobb nyugdíjemelés jöhet, mint arra eddig számítani lehetett.

Idén az év eleji, inflációkövető nyugdíjemelés mellett már július elején is volt egy nyugdíjemelés, a következő pedig novemberben lesz, melynek nemrég jelentek meg a részletei.

A novemberi emelés után azonban az is borítékolható, hogy januárban ismét szükség lesz egy újabbra a rendkívül magas infláció egyensúlyozásához (mivel a júniusi és a novemberi csak az idei inflációt egyenlíti ki). Varga Mihály szerdán azt mondta ezzel összefüggésben: most már úgy becsülik, hogy az infláció – a 2022-es 13-14 százalék után – a becsléseik szerint még a jövő évben is 10 százalék feletti lesz.

Ennyivel emelkedhet a nyugdíj

Emlékeztetett arra, hogy a kormány a 2023-as költségvetést még 5,2 százalékos inflációs becsléssel számolva tervezte meg, és ugyanekkora mértékű nyugdíjemelést terveztek idén januárra. A Portfolio szerint a pénzügyminiszter szavai a gyakorlatban azt jelenhetik, hogy a kormánynak a jövő évi inflációs becsléssel együtt a nyugdíjemelés mértékét is növelnie kell majd,

VAGYIS JÖVŐ JANUÁRBAN 10 SZÁZALÉK FELETTI NYUGDÍJEMELÉSRE SZÁMÍTHATNAK A NYUGDÍJASOK – AMENNYIBEN A KORMÁNY TUDJA TARTANI AZT A KORÁBBI ÍGÉRETÉT, HOGY A NYUGDÍJAK KÖVETIK AZ INFLÁCIÓT.

A Portfolio azt is hozzátette, hogy egy százalékpontnyi nyugdíjemelés körülbelül 40-45 milliárd forintot emészt fel a központi költségvetésből. Vagyis az 5,2-ről 10 százalék felettire módosuló nyugdíjemelés – még alsó hangon számolva is – 200-225 milliárd forinttal növelné a költségvetés terheit.

A gyakorlatban mindez azt jelenti, hogy a nyugdíjak értéke átlagosan 17 500 forinttal emelkedhet majd. Megjegyzendő az is, hogy Orbán Viktor a legutóbbi rádiós interjújában becsületbeli ügyként emlegette a nyugdíjak emelését, és azt ígérte, hogy a szépkorúak megkapják majd az őket megillető pénzt.

