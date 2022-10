Megint gyengült a forint, így áll most

Már a múlt héten is jelentős mértékben gyengült a forint, de ezen a héten a zuhanás már elérte azt a szintet is, hogy megdőltek az eddigi negatív árfolyamrekordok. Az eddigi legrosszabb árfolyammal szerda délután szembesültünk, amikor egy dollár több mint 447 forintba, egy euró pedig majdnem 433 forintba is került.

Ezt követően minimális erősödés következett szerdán, és éjfél környékére már 445 közelébe ment vissza a dollárral szembeni árfolyam, miközben az euróért rövid időre 432-nél kevesebb forintot kellett fizetni. Ám az éjjel minimálisan ismét gyengült a forint mindkét valutával szemben, így reggel 7-kor már így nézett ki az árfolyam:

Egy dollár 445,58 forintba került,

egy euró pedig 432,24-be.

Vagyis úgy tűnik, hogy a forint berendezkedett a szerdai negatív rekordhoz közeli pontokon. Egyelőre semmilyen jelét nem látni annak, hogy véget érhet a gyengülő tendencia, vagyis akár az is elképzelhető, hogy csütörtökön újabb negatív rekordoknak leszünk szemtanúi.

(Borítókép: Kaszás Tamás/Index)