Gazdasági válság ide vagy oda, többet költöttünk az IKEA-ban

39,5 milliárd eurós volt az IKEA kiskereskedelmi forgalma a 2022-es üzleti évre vonatkozóan, ami 5,6 százalékos növekedést jelent a tavalyi évhez képest (37,4 milliárd euró a 2021-es pénzügyi évben) – derül ki az Ingka Csoport szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményéből.

Hangsúlyozták, hogy mindezt az ukrajnai háború, az ellátási lánc zavarai és a világjárvány folyamatos hatásai okozta példátlan kihívások ellenére sikerült elérni. A vállalat felgyorsította többcsatornás átalakítását, hogy még elérhetőbbé, fenntarthatóbbá és a lehető legmegfizethetőbbé váljon a vásárlói számára.

A vállalat közölte, hogy az ukrajnai háború kitörése után leállította oroszországi működését, és partnereivel – mint az UNHCR és a Vöröskereszt – közösen termékadományokkal segítette, valamint munkahelyek kialakításával támogatta a menekülteket, továbbá átmeneti szállásokat rendezett be számukra Európa-szerte összesen 125 000 euró értékben.

A több mint 170 000 munkatársból álló közösség rendkívüli erőfeszítéseinek elismeréseként a vállalat 110 millió eurós extra kifizetést eszközölt az úgynevezett UPPSKATTA támogatás keretein belül, és a legmagasabb éves hozzájárulást fizette dolgozói egyéni nyugdíjalapjaiba.

Hálásak vagyunk, hogy érdeklődésük töretlen az IKEA iránt, melynek köszönhetően gazdasági évünket a globálisnál is magasabb eredményekkel zárhattuk: Magyarországon várhatóan 19 százalékos növekedésről számolhatunk be, míg az online értékesítés terén 34 százalékos emelkedésről – megközelítőleg minden ötödik vásárlónk az online rendelést választotta. Annak is nagyon örülünk, hogy az előző évhez képest 1 millióval több látogatót üdvözölhettünk áruházainkban