The Economist: Európa bajban, az oroszoknak viszont kutya baja

Ami Berlinben több száz euróba kerülhet, az Moszkvában néhány rubelbe kerül – ezzel a felütéssel kezdi az Európai recesszióról készült cikkét az Economist, amelyben kiemelik:

az Oroszország és a Nyugat közötti gazdasági háború kényes pillanatban van, hiszen Európa recesszió szélén tántorog, Oroszország viszont recesszióból lábal ki.

A lap az elismeri, hogy az orosz–ukrán háború válaszaként érkező nyugati szankciók megsebezték Oroszország hosszú távú kilátásait. Az előrejelzések szerint a külföldi technológiákhoz és szakértelmekhez való hozzáférésének megakadályozása akár a felére is csökkentette növekedési potenciálját. A számításaik szerint az orosz gazdaságot éltető olaj- és gázkitermelés mintegy 3 százalékkal alacsonyabb, mint az invázió előtt volt. A háború első hat hónapjában 250 000-500 000 orosz menekült el az országból és sokan közülük magasan képzettek és jó anyagi körülmények között élő orosz volt.

Nem roppant meg az orosz gazdaság?

Vlagyimir Putyin, orosz elnök hetekkel ezelőtti bejelentése értelmében részleges mozgósítást vezetett be, ami további gazdasági csapást jelentett az orosz gazdaságnak. Csak ennek a döntésnek a következtében az oroszok szeptemberben 14 milliárd dollár értékben vontak ki rubelbetéteket és valószínűleg további mintegy 300 ezer orosz menekülttel lehet számolni. A munkaerő további csökkenése pedig súlyosbítja a munkaerőhiányt és az inflációt. Az utóbbi már tetőzött Oroszországban és jelentősen konszolidálódott, de a munkaerő-igényes szolgáltatási szektorban az árnyomás fokozódik.

A problémák ellenére a recesszió mostanra valószínűleg véget ért

– hangsúlyozza az elemzésében az Economist, amelyben hozzáteszik, hogy bár az adatokban sokan kételkednek, ám számos forrásból lehet képet kapni egy gazdaság teljesítményéről. A Goldman Sachs bank egy „aktuális aktivitási mutatót” készített, amely hónapról hónapra követi, hogy a gazdaságok hogyan teljesítenek. Az adatok szerint az orosz gazdasági aktivitás élénkebb, mint más nagy európai országokban. Az autóipar termelése, amely néhány hónappal ezelőtt gyakorlatilag nullára esett vissza, szintén megugrott, ez pedig a lap szerint arra utal, hogy a gyártók a nyugati forrásokat kihagyva szereznek be alapanyagokat. Dollárban kifejezve Oroszország havi árubehozatala most már szinte biztosan meghaladja a tavalyi átlagot.

Az IMF legutóbbi előrejelzésében feljavította Oroszország 2022-es kilátásait.

A Nemzetközi Valutaalap áprilisban még úgy vélte, hogy az orosz GDP 8,5 százalékkal fog csökkeni, ám mostanra mindössze 3,4 százalékos esést prognosztizál. Az Economist az elemzésében kiemeli: az adatok arra utalnak, hogy Oroszország képes lesz fenntartani katonai kiadásait.

Európa úton a recesszióba

Az Economist cikkét Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója is szemlélte a Facebook-oldalán, úgy fogalmazott a posztjában, hogy „eddig úgy tudtam, hogy a szankciókat azért hozzák, hogy Oroszország gazdaságát ellehetetlenítsék, de már a The Economist hasábjain is azt olvashatjuk, amire a magyar kormány már régóta figyelmeztet:

a nyugati szankciók többet ártanak Európának, mint Oroszországnak.

A miniszterelnök politikai igazgatója felhívja arra a figyelmet, hogy az adatok arra utalnak, hogy „Oroszország képes lesz fenntartani katonai kiadásait és folytatni a háborút Ukrajnával. A szankciók tehát egyértelműen nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket”. Szerinte mindeközben Európának súlyos energia-vészhelyzettel és háború inflációval kell megküzdenie, ezért Európa nyugati országai „sebesen” haladnak a gazdasági recesszió felé.

Orbán Balázs kiemelte, hogy itt az ideje Brüsszelnek átgondolnia a szankciós stratégiáját, mielőtt azzal teljesen térdre kényszeríti Európát.

Szerinte most hatékony diplomáciára, tűzszünetre és mielőbbi békekötésre van szükségünk, szerinte ez az európaiak közös érdeke.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin 2022. október 13-án. Fotó: Vyacheslav Prokofyev / SPUTNIK / AFP)